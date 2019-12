December 23, 2019 04:41 ET

December 23, 2019 04:41 ET

 Total E&P Danmark har forlenget kontrakten for PSVen Havila Herøy for en periode på 9 måneder med 3 opsjonsperioder hver på en måned. Kontrakten er i direkte fortsettelse av eksisterende kontrakt. Havila Herøy vil dermed være på kontrakt til September 2020. Havila Herøy har arbeidet for Total E&P Danmark (tidligere Mærsk Olie & Gas) siden fartøyet ble levert i Desember 2009.

Kontakter:

Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706



Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12