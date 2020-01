Quadient renforce son équipe de direction

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, prend directement en charge la supervision de l’ensemble du portefeuille de Solutions du Groupe

Jean-François Labadie, actuellement Directeur financier, est nommé au poste nouvellement créé de Directeur des Opérations

Christelle Villadary rejoint Quadient en tant que Directeur financier en remplacement de Jean-François Labadie

Paris, le 7 janvier 2020

Quadient, un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd’hui plusieurs changements au sein de son équipe de direction.

Geoffrey Godet , Directeur général, prend la responsabilité directe du portefeuille de Solutions, y compris la coordination du marketing, de l’innovation et de la R&D afin d’accélérer les synergies entre les quatre solutions majeures du Groupe (Gestion de l'Expérience client, Automatisation des Processus métier, Solutions liées au Courrier et Consignes Colis automatiques). Cette fonction était précédemment occupée par Henri Dura qui part à la retraite.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, a déclaré : « Je tiens tout d’abord à remercier Henri pour sa longue et précieuse contribution à la direction du Groupe sous différentes responsabilités et notamment pour avoir efficacement organisé au cours des derniers mois la gestion centralisée de notre portefeuille de solutions. En mettant en place des équipes marketing unifiées et une R&D unique, en changeant l’identité du Groupe au profit d’une marque commune à l’ensemble de nos activités, nous avons gagné en cohésion et su remettre la gestion des besoins de nos 500 000 clients au cœur de notre organisation.

Je suis par ailleurs très heureux de pouvoir continuer à m’appuyer, dans un rôle nouveau, sur Jean-François et sa parfaite connaissance du fonctionnement des opérations du Groupe. Nous sommes récemment passés d’une holding coiffant des business indépendants à un groupe intégré. Jean-François va ainsi pouvoir continuer à rationaliser l’organisation de nos opérations au sein de régions consolidées et créer localement davantage de synergies commerciales et de back office. Il s’agit là d’un élément essentiel de la réussite de notre stratégie.

Je suis enfin ravi d’accueillir Christelle qui va apporter à la fois son regard neuf, sa compétence, ainsi que sa large expertise de la fonction financière acquise au travers des différents postes qu’elle a occupés dans de grands groupes internationaux.

L’exécution de notre plan stratégique «Back to Growth» se déroule de façon satisfaisante comme en témoigne le fait d’avoir été en croissance organique au cours des six derniers trimestres. Nous poursuivons nos efforts en vue de faire progresser notre résultat opérationnel courant au cours des prochains exercices et réussir la transformation de Quadient. »

Quadient poursuit ainsi le renforcement de son équipe de direction entrepris notamment dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place par le Groupe en janvier 2019. Tout en ayant promu ou ajouté des profils plus spécialisés et plus internationaux au sein de son équipe de direction, Quadient bénéfice d’expertises nouvelles et d’une plus grande mixité. L’arrivée de Christelle Villadary fait notamment suite à celles de Jeff Crouse (Solutions liées au Courrier), Chris Hartigan (Gestion de l’Expérience Client) et Brandon Batt (Transformation et Projets stratégiques).

BIOGRAPHIES

Geoffrey Godet, 42 ans, est de double nationalité française et américaine. Avant de rejoindre Quadient il y a deux ans en qualité de Directeur général, Geoffrey Godet a passé l’ensemble de sa carrière au sein du Groupe Flatirons et Jouve, groupe international leader des solutions digitales répondant aux besoins des acteurs de la banque, de l’assurance, de la santé, de l’industrie, de l’aéronautique, de l’édition, des médias et de l’éducation. Geoffrey Godet était depuis 2004 Directeur Général de la société Flatirons Solutions, basée en Californie, et dernièrement Président-Directeur Général de la société Jouve, basée à Paris. Auparavant, il a occupé successivement les fonctions de Directeur Marketing et Communication, Responsable de la division Numérisation du Patrimoine Culturel et Directeur Général de la société Jouve. Geoffrey Godet est diplômé d’HEC.

Jean-François Labadie, 53 ans, est de nationalité française. Directeur financier de Quadient depuis 2011, Jean-François Labadie a rejoint Quadient en 1999. Il y a successivement occupé les fonctions de Directeur financier des activités industrielles en France jusqu’en 2005, de responsable de la Supply Chain en France de 2005 à 2008, puis de responsable de la Supply Chain du Groupe entre 2008 et 2011. Jean-François Labadie a débuté sa carrière chez Schlumberger en 1992. Il a notamment été responsable du contrôle de gestion de la division Retail Production Systems France jusqu’à son rachat en 1998 par Tokheim, l'une des entreprises leader dans la production et les services de systèmes de distribution de carburant, dont il est alors devenu le Directeur financier de la filiale française. Jean-François Labadie est diplômé de l’ISG.

Christelle Villadary, 45 ans, est de nationalité française. Christelle Villadary a passé neuf ans chez Suez où elle a tout d’abord rejoint le Secrétariat Général en tant que Secrétaire du Comité des investissements du Groupe en 2010, puis a successivement occupé les fonctions de Directeur Financier Afrique, Moyen-Orient et Inde, puis Directeur M&A et ingénierie financière et enfin Vice-président Stratégie et membre du comité exécutif depuis 2017. Christelle Villadary a préalablement passé huit ans - de 2002 à 2010 - chez Technicolor (ex- Thomson Multimedia), en tant que manager des relations investisseurs, puis manager au sein de l’équipe Corporate finance, puis Chief of Staff auprès du PDG et, enfin, responsable auprès du Directeur financier Groupe d’un programme de réorganisation et de transformation de l’ensemble des processus et outils financiers. Christelle Villadary a débuté sa carrière en audit et conseil chez Arthur Andersen en 1997. Christelle Villadary est diplômée de l’ESSEC.



AGENDA

Le communiqué de presse sur le chiffre d’affaires du quatrième trimestre et les résultats annuels 2019 sera publié le 31 mars 2020 après clôture de bourse.

A propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient, cotée dans le compartiment B d’Euronext Paris, fait partie de l’indice SBF 120.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com/connections.

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :

