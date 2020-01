MONTRÉAL, 09 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) et NorFalco Sales, une division de Glencore Canada Corporation, ont annoncé la signature d’une nouvelle entente de plusieurs années qui assurera le transport d’acide sulfurique depuis les installations de production de NorFalco à Sudbury (Ontario), Rouyn-Noranda (Québec) et Valleyfield (Québec), lesquelles sont desservies par le chemin de fer. L’entente reconduit le partenariat stratégique qui unit le CN et NorFalco pour les années à venir.



NorFalco est l’un des plus grands négociants d’acide sulfurique en Amérique du Nord et est responsable de la mise en marché et de la distribution d’environ 2 millions de tonnes d’acide sulfurique annuellement. Par l’entremise de sa société mère Glencore, NorFalco détient un accès exclusif à l’acide sulfurique produit par quatre des plus importantes usines en Amérique du Nord, en plus d’un approvisionnement mondial et un réseau de commerce inégalé.

« Cette entente renforce notre partenariat stratégique avec NorFalco à de nouvelles installations dans l’est du Canada », a affirmé Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN. « La sécurité est une valeur fondamentale que partagent le CN et NorFalco. Cette dernière a souvent remporté le Prix de manutention sécuritaire du CN, qui récompense les clients qui adoptent des normes strictes de manutention et d’expédition de produits réglementés. Grâce au renouvellement de cette entente, le CN continuera de collaborer étroitement avec NorFalco ».

« Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat stratégique avec le CN. Cette entente procure à NorFalco, ainsi qu’à nos clients, une infrastructure de transport par rail fiable doublée d’un engagement mutuel à l’égard de la sécurité dans la manutention et le transport de notre produit jusqu’à notre clientèle diversifiée », a déclaré Kunal Sinha, PDG de NorFalco. « Nous nous attendons à ce que l’entente stimule notre croissance stratégique grâce aux frais de transport raisonnables qu’elle procure ».

À propos du CN

Véritable pilier de l’économie, le CN transporte annuellement des marchandises d’une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN – la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives – dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l’Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l’adresse www.cn.ca.

À propos de NorFalco et de sa société mère Glencore

NorFalco ( www.norfalco.com , www.sulfuricacid.com ) est l’un des plus grands négociants d’acide sulfurique en Amérique du Nord et est responsable de la mise en marché et de la distribution d’environ 2 millions de tonnes d’acide sulfurique annuellement. Grâce aux installations métallurgiques modernes de sa société mère Glencore, l’entreprise jouit d’un vaste réseau de distribution multimodal qui lui permet de servir des clients d’une multitude de secteurs.

Glencore ( www.glencore.com ), la société mère de NorFalco, est l’un des groupes de ressources naturelles diversifiées les plus importants au monde, qui produit et commercialise plus de 60 produits. Les activités du groupe sont réparties dans près de 150 installations minières, métallurgiques et pétrolières.

Jouissant d’une forte présence dans les marchés des ressources naturelles établis et émergents, Glencore mène ses activités industrielles et de commercialisation grâce à un réseau mondial de bureaux établis dans plus de 35 pays.

Ses clients proviennent du secteur industriel, notamment ceux de l’automobile, de l’acier, de la production d’énergie, de la fabrication de batteries et du pétrole. La société fournit aussi du financement, des services logistiques et d’autres services aux fabricants et consommateurs de ses produits. Les entreprises du groupe Glencore emploient quelque 158 000 personnes, y compris des sous-traitants.

Glencore est fière d’adhérer à l’Initiative des Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme et d’être membre du Conseil International des Mines et Métaux. Le groupe participe activement à l’Initiative pour la transparence dans les industries d’extraction.