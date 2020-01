Kinepolis Group NV

Persbericht

Gereglementeerde informatie

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

14 januari 2020, 18u00

Op 10 januari 2020 heeft Kinepolis Group NV een kennisgeving ontvangen van BNP Paribas Asset Management SA waaruit blijkt dat, door een verkoop van Kinepolis-aandelen met stemrechten door bedrijven die worden gecontroleerd door BNP Paribas Asset Management SA, de drempel van 5% onderschreden werd, resulterend in 4,99% van de stemrechten verbonden aan Kinepolis-aandelen.

De kennisgeving, op datum van 10 januari 2020, bevat volgende informatie:

Kennisgeving door: Een moedervennootschap of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige persoon: BNP Paribas Asset Management SA

Transactiedatum: 7 januari 2020

Betrokken drempel: 5%

Noemer: 27 365 197

Details notificatie:

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie # stemrechten # stemrechten % stemrechten Houders van stemrechten Verbonden aan effecten Los van de effecten Verbonden aan effecten Los van de effecten BNP Paribas Asset Management SA 0 0 0 0,00% BNP Paribas Asset Management France SAS 349 136 596 315 0 2,18% BNP Paribas Asset Management UK Limited 763 102 770 270 0 2,81% Camgestion SA, opgegaan in BNP Paribas Asset Management France SAS 256 736 0 0 0,00% Subtotaal 1 368 974 1 366 585 4,99% 0 TOTAAL 0 0,00%

De keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk werd gehouden:

BNP Paribas Asset Management UK Limited, BNP Paribas Asset Management France SAS en Camgestion SA (opgegaan in BNP Paribas Asset Management France SAS op 01/06/2017) worden gecontroleerd door de moedervennootschap BNP Paribas Asset Management SA. Deze moedervennootschap wordt op haar beurt gecontroleerd door de moedervennootschap BNPP SA, die geniet van een vrijstelling wat betreft de samenvoeging van haar deelnemingen met deze van aan haar verbonden investeringsmaatschappijen conform artikel 21 par. 2 van het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 met betrekking tot de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

De voormelde kennisgeving en het gereglementeerd bericht zijn te consulteren op de website van Kinepolis Group via deze link .

Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 18.952.288,41 €

Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV: 27.365.197

Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV: 27.365.197

In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV werden de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%.

Contact