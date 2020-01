Pressemeddelelse

NNIT og Lundbeck forlænger samarbejde

NNIT forlænger seksten års samarbejde med yderligere fire år.

København, 15. januar 2020 – NNIT, en førende leverandør af it-services og konsulentydelser, forlænger samarbejdet med H. Lundbeck A/S (Lundbeck), et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme.

Ifølge den nye aftale, skal NNIT de næste fire år fortsat håndtere medicinalvirksomhedens globale applikationer samt drift, support og vedligehold af it-systemer herunder SAP, Robotic Process Automation- og Test Management for life sciences.

Ricco Larsen, Senior Vice President, NNIT, siger om aftalen:

”Vi er stolte af at fortsætte dette mangeårige samarbejde, hvor vi med avancerede it-løsninger til life sciences-industrien skaber værdi og støtter op om Lundbeck’s digitale transformation, til gavn for patienter med hjernesygdomme."

Værdien af den nye aftale andrager et større tocifret millionbeløb (DKK).

Yderligere oplysninger

Helga Heyn, NNIT Communications, +45 30 77 81 41, hhey@nnit.com

