Kinepolis Group NV

Persbericht

Gereglementeerde informatie

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

16 januari 2020, 18u00

Kinepolis Group nv meldt dat door een overdracht van eigen aandelen in het kader van een optielichting, de kennisgevingsplichtige personen gezamenlijk de drempel van 50% van de stemrechten verbonden aan aandelen in Kinepolis Group NV onderschreden hebben.

De kennisgeving, op datum van 16 januari 2020, bevat volgende informatie:

Kennisgeving door: Een moedervennootschap of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige personen:





Kinepolis Group nv Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Kinohold Bis SA 45, avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Luxemburg STAK Kinohold Vallei 5, 4851 EG Ulvenhout, Nederland Joost Bert Peter Bert Koenraad Bert Geert Bert

Transactiedatum: 10 januari 2020

Betrokken drempel: 50%

Noemer: 27 365 197

Details notificatie:

A) Stemrechten Vorige

kennisgeving Na de transactie # stemrechten #stemrechten % stemrechten Houders van stemrechten Verbonden aan effecten Los van de effecten Verbonden aan effecten Los

van de effecten Kinepolis Group nv 492 346 482 350 0 1,76% 0 Kinohold Bis SA 12 700 050 12 700 050 0 46,41% 0 STAK Kinohold 0 0 0 0,00% 0 Joost Bert 493 816 492 218 0 1,80% 0 Peter Bert 0 0 0 0,00% 0 Koenraad Bert 0 0 0 0,00% 0 Geert Bert 0 0 0 0,00% 0 Subtotaal 13 686 212 13 674 618 49,97% TOTAAL 13 674 618 0 49,97% 0,00%

De keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk werd gehouden, is opgenomen in voormelde kennisgeving die net als het gereglementeerd bericht raadpleegbaar zijn op de website van Kinepolis Group via deze link .

Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 18.952.288,41 €

Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV: 27.365.197

Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV: 27.365.197

In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV werden de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%.

