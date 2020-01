Selskabsmeddelelse 01/2020

NNIT annoncerer præliminære tal for 2019 og præliminær guidance for 2020

I forbindelse med rapportering af indsamlet konsensus til analytikerne blev de præliminære, ikke-reviderede regnskabstal beklageligvis oplyst ved en fejl. NNIT offentliggør derfor præliminære tal tidligere end forventet. Se venligst yderligere information nedenfor.

NNIT leverer en stigning i nettoomsætningen på 1,7 % og en overskudsgrad på 7,8 % før omstruktureringsomkostninger (8,0 % i faste valutakurser) i 2019

Præliminære resultater i hovedtal for 4. kvartal af 2019 og præliminære forventninger til 2020:

Nettoomsætningen faldt med 2,7 % i 4. kvartal 2019 sammenlignet med 4. kvartal 2018, på grund af et fald på 27 % fra Novo Nordisk-koncernen. Faldet blev delvist opvejet af vækst fra kunder i international life sciences (35 %), finans (24 %), offentlige kunder (18 %) og dansk life sciences (5.9 %)



Nettoomsætningen steg med 13 % (8,4 % organisk), eksklusiv Novo Nordisk-koncernen, i 4. kvartal 2019. Andelen af NNIT’s nettoomsætning fra kunder uden for Novo Nordisk-koncernen steg til 70 % i 4. kvartal fra 61 % i 4. kvartal 2018



Bruttoresultatet faldt med 13 % i 4. kvartal 2019 grundet det betydelige fald i nettoomsætningen fra Novo Nordisk-koncernen, hvor omkostninger ikke kunne reduceres med tilsvarende hastighed. Det førte til en overskudsgrad før omstruktureringsomkostninger på 10,1 % og en overskudsgrad på 9,1 %



Periodens resultat var DKK 58m i 4. kvartal 2019 sammenlignet med DKK 85m i 4. kvartal 2018



Ordrebeholdningen for 2020 i begyndelsen af 1. kvartal var på 2.039m, et fald på 6,1 % sammenlignet med samme tid sidste år negativt påvirket af et fald på 26 % fra Novo Nordisk-koncernen. Faldet er delvist opvejet af en vækst på 6.3 % fra andre kunder



NNIT’s nettoomsætningsvækst på 1,7 % og overskudsgrad før omstruktureringsomkostninger på 8,0 % i faste valutakurser er på linje med de senest kommunikerede forventninger



Præliminære forventninger til 2020: Vækst i nettoomsætningen på -4 til -8 % i faste valutakurser Overskudsgrad på 6-8 % eksklusiv omstruktureringsomkostninger i faste valutakurser Investeringsniveau på 5-7 % af nettoomsætningen



NNIT offentliggør kvartalsregnskabet for 4. kvartal og årsrapporten 2019 den 29. Januar 2020, som planlagt.

For yderligere information henvises til følgende kontakter

Investorer:

Carsten Krogsgaard Thomsen

CFO

Tel: +45 3075 1415

ckth@nnit.com

Medier:

Helga Heyn

NNIT Communications

Tel: +45 3077 8141

hhey@nnit.com

Om NNIT

NNIT A/S er en af Danmarks førende leverandører af it-services og rådgivning. NNIT A/S leverer en bred vifte af it-services og -løsninger til sine kunder, primært inden for life sciences-sektoren i Danmark og internationalt samt til kunder inden for kundegrupperne offentlig, enterprise og finans i Danmark. NNIT A/S havde pr. 31. december 2019 3.207 medarbejdere. For yderligere oplysninger henvises til www.nnit.com .





