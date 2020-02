Selskabsmeddelelse nr. 3/2020

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i NNIT A/S

Den ordinære generalforsamling i NNIT A/S afholdes:

Torsdag, den 5. marts 2020 kl. 14.00 til 16.00

hos NNIT A/S, Østmarken 3A, 2860 Søborg.

Indkaldelse til generalforsamlingen, inklusive Bilag A: Kandidater på (gen)valg til bestyrelsen og Bilag B: Vedlagspolitik, er vedhæftet

Foreslåede ændringer i bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen foreslår genvalg af Anne Broeng, Carsten Dilling, Peter Haahr, Christian Kanstrup, Eivind Kolding og Caroline Serfass til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at Carsten Dilling genvælges som formand og Peter Haahr genvælges som næstformand på generalforsamlingen.



Henvendelse

Investor relations:

Jens Blüitgen Binger

Head of Investor Relations

Tel: +45 3079 9222

jblb@nnit.com

Medier:

Helga Heyn

NNIT Communications

Tel: +45 3077 8080

hhey@nnit.com

Om NNIT

NNIT A/S er en af Danmarks førende leverandører af it-services og rådgivning. NNIT A/S leverer en bred vifte af it-services og -løsninger til sine kunder, primært inden for life sciences-sektoren i Danmark og internationalt samt til kunder inden for kundegrupperne offentlig, enterprise og finans i Danmark. NNIT A/S havde pr. 31. december 2019 3.207 medarbejdere. For yderligere oplysninger henvises til www.nnit.com .





Vedhæftet fil