COMMUNIQUE DE PRESSE

INFORMATIONS FINANCIERES DE L'ANNEE 2019

OBJECTIFS STRATEGIQUES 2019 ATTEINTS

PLAN « NEW NEXANS » EN LIGNE

EBITDA A 4131 M€

CARNET DE COMMANDES RECORD EN TRANSITION ENERGETIQUE

Objectifs stratégiques 2019 du plan « New Nexans » atteints : Hausse de l’EBITDA à 413 1 millions d’euros (384 millions d’euros hors

IFRS 16) contre 325 millions d’euros en 2018, soit +18% en base comparable Génération de trésorerie au-delà des attentes à 25 1 millions d’euros Rentabilité des Capitaux Employés (ROCE) à 11,1% 2

Résultat net à -118 millions d’euros impacté par les charges de réorganisation du plan « New Nexans » de -201 millions d’euros

Accord cadre historique avec Eversource et Ørsted pour le développement de parcs éoliens offshore en Amérique du Nord jusqu’en 2027

Proposition d’un dividende de 0,40 euro par action

Perspectives EBITDA 2020 entre 440 et 460 millions d’euros

~ ~ ~

Paris La Défense, le 20 février 2020 – Nexans publie ce jour ses comptes pour l’année 2019, arrêtés par le Conseil d’Administration réuni sous la Présidence de Jean Mouton, le 19 février 2020.

Commentant ces résultats de l’année 2019, Christopher Guérin, Directeur Général, a déclaré : « Nos résultats 2019 sont en ligne avec nos objectifs 2021 de création de valeur. Le plan stratégique « New Nexans » enregistre ainsi ses premiers succès. Nous sommes aujourd’hui en ordre de marche, avec la bonne gouvernance, une organisation agile et le bon périmètre, construit autour des marchés prioritaires et des énergies renouvelables. Nexans s’engage contre le réchauffement climatique avec un objectif d’atteindre une neutralité carbone d’ici 2030.

Innover, apporter davantage de services et de solutions à nos clients, nous a permis de signer des projets significatifs dans le secteur de la Haute Tension sous-marine, dont l’accord historique avec Eversource et Ørsted pour le développement de parcs éoliens offshore en Amérique du Nord jusqu’en 2027, en ligne l’engagement du Groupe dans les énergies renouvelables.

Notre programme de transformation SHIFT, reposant sur la création de valeur plus que la course au volume, a permis de renouer avec la génération de cash, en moins de

huit mois. Ainsi, nous abordons 2020 confiants, avec des fondamentaux solides et un carnet de commandes record.

Dans un contexte d’incertitudes, notamment autour du COVID-19, notre première priorité est de protéger nos salariés et nous portons une attention particulière à la gestion des risques, en mettant en place des dispositifs d’informations et de surveillance en temps réel, et nous ne déplorons aucun impact sur nos opérations à l’heure actuelle.

La force retrouvée de notre plan industriel, notre vision à travers le « New Nexans » qui repose sur le talent et l’implication de nos 26 000 collaborateurs, engagés, créatifs et innovants, permet d’inscrire Nexans dans la pérennité stratégique, opérationnelle et financière. »

CHIFFRES CLES 2019

(en millions d'euros) 2018 2019 Chiffre d’affaires métaux courants 6 490 6 735 Chiffre d’affaires métaux constants5 4 409 4 605 Croissance organique -0,8% 4,5% EBITDA 325 4131 Marge opérationnelle 188 249 Taux de marge opérationnelle3



4,3% 5,4% Coûts de réorganisation (53) (251) Résultat opérationnel 112 (11) Résultat financier (56) (63) Impôts (44) (44) Résultat net des activités poursuivies 13 (118) Résultat net dilué par action (en euros) 0,32 (2,81) Dette nette 330 4711

I. Bilan de l’année 2019

L’année 2019 est marquée par le démarrage réussi du plan « New Nexans » dont les résultats financiers comme opérationnels sont au-dessus des attentes.

Lancé en janvier 2019, ce plan à trois ans se concentre sur trois

axes : la réduction des coûts, la transformation à travers le programme SHIFT et la croissance sélective. L’objectif du plan étant d’améliorer la profitabilité (EBITDA), de générer une trésorerie positive et d’améliorer la Rentabilité des Capitaux Employés (Return on Capital Employed - ROCE).

Après un an de déploiement, le groupe affiche un EBITDA à 4131 millions d’euros en hausse de 18% (en base comparable), une baisse des coûts de 75 millions d’euros, une génération de trésorerie positive de 251 millions d’euros et une amélioration du ROCE à 11,1%1 en 2019 contre 9,0% en 2018.

L’ambition du « New Nexans » est de privilégier la création de valeur à la course aux volumes et de devenir un acteur majeur de la transition énergétique. Fin 2019, le Groupe a atteint un niveau record de son carnet de commandes Haute Tension sous-marine (1,8 milliards d’euros4), avec entre autres, la signature d’un accord-cadre historique avec Eversource et Ørsted pour le développement de parcs éoliens offshore en Amérique du Nord.

Le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 4 605 millions d’euros (à cours de métaux constants5), soit une croissance organique de +4,5% sur l’année, tirée par le segment « Haute tension et Projets » (+6,7%) où l’activité a été très dynamique tant au niveau des nouvelles commandes que des opérations de production et d’installations sous-marine. Les activités « câbles » quant à elles progressent de +4,1%, portée par la croissance solide des activités « Bâtiment et Territoires » ainsi que « Télécommunication et Données ».

Sous l’impulsion du plan « New Nexans » et de la bonne exécution de projets tels que NordLink, l’EBITDA progresse de +18% à base comparable en 2019 pour atterrir à 413 millions d’euros. Le plan à lui seul améliore la rentabilité du Groupe de

127 millions d’euros entre les mesures de baisse de coûts (75 millions d’euros), le plan de transformation SHIFT (40 millions d’euros) et les initiatives de croissance sur les marchés porteurs (12 millions d’euros).

La marge opérationnelle s’établit à 249 millions d’euros soit 5,4% des ventes à cours des métaux constants contre 4,3% en 2018.

Résultats opérationnels et financiers Analyse détaillée par métier

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE PAR METIER

(en millions d’euros) 2018 2019 Croissance organique 2019 vs 2018 A cours des métaux constants A cours des métaux constants Bâtiment et Territoires 1 742 1 807 +3,5% Industrie et Solutions 1 160 1 159 +0,3% Télécommunication et Données 496 515 +3,0% Haute tension et Projets 683 715 +6,7% Autres 329 409 +22,3% Total Groupe 4 409 4 605 +4,5%

EBITDA PAR METIER

(en millions d’euros) 2018 2019 2019

(hors IFRS 166) Bâtiment et Territoires 120 155 155 Industrie et Solutions 86 105 103 Télécommunication et Données 44 52 52 Haute tension et Projets 68 103 94 Autres 7 (2) (20) Total Groupe 325 413 384

Bâtiment et Territoires

Après un premier semestre tiré par une croissance conjoncturelle, l’activité Bâtiments et Territoires a vu son chiffre d’affaires se temporiser au second semestre pour s’établir à 1 807 millions d’euros à cours des métaux constants en 2019, soit une croissance organique de +3,5%. L’EBITDA à 155 millions d’euros, progresse de 27% par rapport à 2018, tiré par le déploiement du plan « New Nexans », notamment les modules de transformation SHIFT, les mesures de réduction de coûts et les initiatives de croissance en valeur sur les marchés porteurs.

La mise en œuvre de SHIFT en Amérique du Sud et au Moyen-Orient a permis de bénéficier d’une refonte des portefeuilles clients et produits pour les entités profitables (« profit drivers ») et d’une amélioration du ROCE ainsi que du besoin en fonds de roulement (BFR) pour les entités en difficulté (« value burners »). Ensuite, les plans de réduction de coûts visant une optimisation des forces commerciales et administratives, notamment en Asie Pacifique et au Brésil, ont permis une baisse des coûts fixes et une progression de la rentabilité. Dans un environnement de marché porteur tant au niveau de la construction que des investissements en infrastructures, l’activité affiche une croissance conjoncturelle majoritairement sur des entités profitables.

La zone Europe affiche une très belle performance sur l’année 2019 tirée par une progression des ventes, en particulier sur le premier semestre, des gains de parts de marché et une amélioration nette de la rentabilité. La France maintient sa performance sur l’activité des câbles d’énergie destinés aux bâtiments soutenue par un marché de la rénovation et de la construction qui reste bien orienté.

En Amérique du Sud, la progression des ventes s’est maintenue avec un EBITDA qui a presque doublé sur la période. Le Pérou a notamment affiché une hausse des ventes maîtrisée avec une croissance forte de l’EBITDA. Les efforts engagés pour améliorer la rentabilité s’est également traduite par une amélioration du ROCE et de la génération de trésorerie (free cash flow).

Sur l’année, les ventes en Asie-Pacifique se sont compressées, notamment en Corée et en Chine, sans impacter la rentabilité de cette dernière qui progresse significativement. L’Australie a vu sa performance augmenter, soutenue par la demande dynamique des distributeurs.

En Amérique du Nord, dans un marché stable, l’activité des câbles et accessoires de distribution reste résiliente, avec un ralentissement au Canada sur le second semestre du fait de perturbations temporaires liées à la mise en place d’un nouveau progiciel de gestion.

Industrie et Solutions

Sur l’année 2019, l’activité Industrie et Solutions affiche une performance en ligne avec l’ambition du Groupe où la progression en valeur est privilégiée sur les volumes. L’EBITDA s’établit à 105 millions d’euros contre 86 millions d’euros en 2018 tandis que le chiffre d’affaires reste stable à 1 159 millions d’euros à cours de métaux constants, soit une croissance organique de +0,3%. Cette progression de la rentabilité est tirée à la fois par les harnais automobiles et les autres câbles industriels.

Dans des conditions de marchés automobiles difficiles, l’activité des harnais automobiles affiche un chiffre d’affaires en légère croissance organique de +1,6% par rapport à 2018. Le dynamisme du marché des poids lourds aux Etats-Unis sur les neuf premiers mois de l’année compense la faiblesse du marché chinois. En Europe, les réorganisations industrielles effectuées en 2018 ont porté leurs fruits avec une excellence opérationnelle qui a conduit à une réduction des coûts de production.

L’activité des autres câbles industriels a été portée sur la période par plusieurs marchés, et plus particulièrement l’éolien, le ferroviaire, l’exploitation minière et l’aéronautique. Dans un contexte de croissance organique en léger recul à -0,5% par rapport à 2018, les équipes ont démontré une grande résilience et tiré la performance à la hausse. La progression de la profitabilité est portée par le plan de transformation SHIFT, un contrôle strict des coûts et la réorganisation. En parallèle, le free cash flow s’est fortement amélioré. Dans toutes les zones géographiques, l’activité affiche une rentabilité à la hausse, notamment aux Etats-Unis et en Chine grâce au déploiement du programme SHIFT, et en France grâce à la performance industrielle.

Télécommunication et Données

L’activité Télécommunication et Données affiche un chiffre d’affaires de 515 millions d’euros à cours des métaux constants, soit une croissance organique de +3,0% sur l’année 2019. L’EBITDA ressort en hausse de 16%, à 52 millions d’euros en 2019, porté à la fois par les effets des plans de réduction des coûts et par les actions d’amélioration de la performance industrielle ainsi que l’accent mis sur les relais de croissance.

Dans un contexte de marché contraint, notamment aux Etats-Unis, l’activité des câbles et systèmes LAN a concentré ses efforts sur l’amélioration de sa profitabilité. Le déploiement du projet SHIFT, la baisse des coûts structurels et la transition vers des câbles de raccordement plus performants, ont tiré la performance industrielle à la hausse, compensant ainsi le ralentissement des ventes. La croissance organique sur l’année est à -0.4% par rapport à 2018 tandis que l’EBITDA progresse de plus de 25%.

L’activité des infrastructures Telecom affiche une hausse des ventes de + 3,9% et une profitabilité stable par rapport à 2018. La demande de câbles à fibre optique et accessoires reste soutenue en Europe en dépit (i) d’un ralentissement observé au dernier trimestre dû notamment aux effets de stocks chez les opérateurs, et (ii) de la concurrence asiatique.

Le segment des télécommunications spéciales (sous-marines) affiche une croissance organique de +16,1% et une profitabilité en forte progression par rapport à 2018, tirée par l’activité de robots sous-marins et l’implémentation des programmes d’amélioration de productivité.

Haute tension et Projets

L’année 2019 pour l’activité Haute tension et Projets aura été marquée à la fois par l’excellente exécution de nos projets sous-marins et par la mise en œuvre plus complexe qu’attendue du plan de réorganisation des activités terrestres. Le chiffre d’affaires à 715 millions d’euros à cours de métaux constants traduit une croissance organique de +6,7%. L’EBITDA de 103 millions d’euros témoigne d’une très belle performance en sous-marin tandis que l’activité terrestre demeure en retrait.

L’activité de haute tension sous-marine affiche une croissance de +12,8% grâce à l’excellente exécution de projets et notamment un niveau élevé d’installations. Les projets Nordlink, ligne à haute tension sous-marine entre l’Allemagne et la Norvège, et East Anglia, installation d’un câble haute tension pour une ferme éolienne au Royaume-Uni, sont quasiment terminés. La transformation de l’usine de Charleston se poursuit et est en ligne avec les prévisions de démarrage de la production de câbles au second semestre 2020.

Sur l’année, la haute tension terrestre a bénéficié d’initiatives clés afin de restaurer la profitabilité. En Chine, l’atelier de haute tension de Yanggu a été fermé au troisième trimestre comme prévu. En Europe, la fermeture du site de Hanovre est effective depuis la fin d’année avec certains retards de production qui seront résolus au premier trimestre 2020. En dépit d’une attention forte de la part du management et d’un plan d’intéressement pour les équipes, la production a été plus affectée que prévu, générant des retards qui se sont répercutés sur les coûts de réorganisation du site. Le plan de transformation de ce métier est focalisé sur l’amélioration de la qualité d’exécution des projets existants et sur l’amélioration du système de cotation des offres à venir. Dans ce contexte, le segment de la haute tension terrestre enregistre une décroissance organique de -9,6% pour l’année 2019 (contre -21,9% en 2018 par rapport à 2017).

Autres

Les ventes des autres activités, essentiellement des ventes externes de fils de cuivre affichent un chiffre d’affaires de 409 millions d’euros, à cours des métaux constants, en croissance organique de +22,3% par rapport à 2018. Cette évolution est principalement portée par le Canada.

L’EBITDA des autres activités s’élève à -2 millions d’euros contre 7 millions d’euros en 2018.

Il tient compte des coûts de structure centraux non affectés aux métiers et notamment du retraitement lié à la nouvelle norme IFRS 16 sur le traitement des locations, d’actifs non dédiés aux activités. Le total du retraitement IFRS 16 s’établit au 31 décembre 2019 à 18 millions d’euros sur ces autres activités.

2. Plan « New Nexans » 2019-2021

Le plan « New Nexans » a été lancé en novembre 2018 et mis en œuvre à partir de janvier 2019. Il vise à rebâtir les fondamentaux opérationnels en réduisant les coûts de manière pérenne, en transformant le modus operandi avec le programme SHIFT et en déployant des initiatives de croissance en valeur sur nos segments présentant les meilleurs ratios financiers. Les équipes concentrent leurs efforts sur la création de valeur de manière durable et soutenue.

Sur l’année, les initiatives engagées sont en ligne avec nos attentes et nos efforts. Les coûts de réorganisation du plan « New Nexans » s’élèvent à 201 millions d’euros sur 250 millions d’euros prévus sur tout le plan et les impacts en EBITDA s’élèvent à

127 millions d’euros.

Plan de transformation 2019-2021

En 2019, le plan de transformation « New Nexans » a permis de compenser l’effet défavorable lié à la pression sur les prix et l’inflation sur les coûts d’un montant total de 61 millions d’euros grâce à l’accélération des initiatives de réduction de coûts. Ce plan se décline en plusieurs volets :

Les initiatives de réduction de coûts s’élèvent à +75 millions d’euros et se déclinent par nature entre : La simplification de l’organisation qui a réduit le nombre de niveaux hiérarchiques, rationalisé les fonctions support et rapproché les équipes décisionnelles du terrain. En ligne avec ce qui était prévu, elle a été mise en œuvre au second semestre après que les procédures sociales aient été achevées au premier semestre. Les mesures de baisse des autres coûts indirects ont eu un impact significatif. Ces actions sont focalisées sur une meilleure gestion du besoin, en particulier sur les dépenses non liées aux activités de production (voyages, communication, etc.) La mise en œuvre d’un plan de productivité industriel combinant des équipes dédiées déployées sur le terrain avec une série d’actions transverses. Les thèmes ciblés permettent de mieux tirer parti de l’échelle du groupe en dupliquant les meilleures pratiques et/ou en standardisant les processus clés.

Le plan de transformation SHIFT, basé sur une méthodologie interne et mise en œuvre par des équipes dédiées avec une gestion centralisée, ce plan a été déployé sur douze unités prioritaires et ainsi généré 40 millions d’euros d’effets positifs sur l’EBITDA. L’amélioration de la rentabilité est notable dès le premier semestre en Amérique du Sud et du Nord, et ensuite, au second semestre, en Asie Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique.

Les initiatives de croissance en valeur sont focalisées sur les activités Télécommunication et Haute Tension sous-marine. Les contrats signés en fin d’année positionnent le groupe comme l’un des leaders de l’éolien offshore et renforcent notre positionnement en tant qu’acteur clé de la transition énergétique.

3. Analyse du résultat net et autres agrégats financiers

(en millions d’euros) 2018 2019* EBITDA 325 413 Dotation aux amortissements (137) (163) Marge opérationnelle 188 249 Effet Stock Outil (15) (11) Coûts de réorganisation (53) (251) Autres produits et charges opérationnels

Dont dépréciations nettes d’actifs (9)

(44) 2

13 Quote-part dans les résultats nets des entreprises associées 0 (0) Résultat opérationnel 112 (11) Charge financière nette (56) (63) Impôts (44) (44) Résultat net des activités poursuivies 13 (118) Résultat net (part du Groupe) 14 (122)

* Impact IFRS 16 inclus

Le résultat opérationnel du Groupe est une perte de 11 millions d’euros en 2019 contre un gain de 112 millions d’euros en 2018. Les principales variations sont :

L’effet « Stock Outil » représente une charge de 11 millions d’euros contre une charge de 15 millions d’euros en 2018, liée essentiellement à la baisse des prix moyens du cuivre et de l’aluminium sur la période ;

représente une charge de 11 millions d’euros contre une charge de 15 millions d’euros en 2018, liée essentiellement à la baisse des prix moyens du cuivre et de l’aluminium sur la période ; Les charges de réorganisation s’élèvent à 251 millions d’euros en 2019 contre 53 millions d’euros en 2018. Elles comprennent notamment 184 millions d’euros liés au projet de réorganisation des activités du groupe en Europe annoncé le 24 janvier 2019. Ce montant correspond principalement au provisionnement des coûts sociaux dans les principaux pays suivants : l’Allemagne, la France et la Belgique. En 2019, les coûts de réorganisation incluent également 17 millions d’euros de coûts directement liés au programme de transformation s’inscrivant dans la démarche annoncée par le Groupe le 9 novembre 2018. Les plans de réorganisation en cours en Asie-Pacifique, au Brésil et en Amérique du Nord forment la majeure partie de la charge résiduelle ;

s’élèvent à 251 millions d’euros en 2019 contre 53 millions d’euros en 2018. Elles comprennent notamment 184 millions d’euros liés au projet de réorganisation des activités du groupe en Europe annoncé le 24 janvier 2019. Ce montant correspond principalement au provisionnement des coûts sociaux dans les principaux pays suivants : l’Allemagne, la France et la Belgique. En 2019, les coûts de réorganisation incluent également 17 millions d’euros de coûts directement liés au programme de transformation s’inscrivant dans la démarche annoncée par le Groupe le 9 novembre 2018. Les plans de réorganisation en cours en Asie-Pacifique, au Brésil et en Amérique du Nord forment la majeure partie de la charge résiduelle ; Les dépréciations nettes d’actifs représentent un gain de 13 millions d’euros contre une charge de 44 millions d’euros en 2018. Sur l’exercice 2019 des reprises de dépréciations d’immobilisations corporelles individuelles ont été comptabilisées essentiellement au sein de l’activité haute tension en Amérique du Nord. Pour rappel les dépréciations constatées en 2018 concernaient les activités de haute tension terrestre en Chine et en Europe ;

représentent un gain de 13 millions d’euros contre une charge de 44 millions d’euros en 2018. Sur l’exercice 2019 des reprises de dépréciations d’immobilisations corporelles individuelles ont été comptabilisées essentiellement au sein de l’activité haute tension en Amérique du Nord. Pour rappel les dépréciations constatées en 2018 concernaient les activités de haute tension terrestre en Chine et en Europe ; Les autres produits et charges opérationnels correspondent à un produit net de 2 millions d’euros contre une charge nette de 9 millions d’euros en 2018. Outre les dépréciations nettes d’actifs mentionnées ci-avant, ils incluent notamment une charge nette pour les procédures antitrust de

19 millions d’euros correspondant principalement à une dotation de provision suite à une réévaluation des risques associés à certains recours en droit de la concurrence ;

correspondent à un produit net de 2 millions d’euros contre une charge nette de 9 millions d’euros en 2018. Outre les dépréciations nettes d’actifs mentionnées ci-avant, ils incluent notamment une charge nette pour les procédures antitrust de 19 millions d’euros correspondant principalement à une dotation de provision suite à une réévaluation des risques associés à certains recours en droit de la concurrence ; La charge financière nette est de 63 millions d’euros contre 56 millions d’euros en 2018. Cette évolution résulte d’effets contrastés, la baisse du coût de la dette du Groupe de 9 millions d’euros, principalement liée au refinancement obligataire intervenu en août 2018 et au remboursement de l’obligataire convertible début janvier 2019, étant plus que compensée par une évolution défavorable du résultat de change.

Le résultat net de la période s’élève à -118 millions d’euros, contre +13 millions d’euros en 2018. Il correspond à un résultat avant impôt de -73 millions d’euros (contre +56 millions en 2018). La charge fiscale s’élève à 44 millions d’euros, stable par rapport à 2018, l’essentiel des coûts de réorganisations ne générant pas de gain fiscal immédiat.

Le résultat net part du Groupe ressort à -122 millions d’euros contre 14 millions d’euros en 2018.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale des actionnaires la distribution d’un dividende au titre de l’exercice 2019 de 0,40 euro par action.

La dette nette s’établit à 471 millions d’euros au 31 décembre 2019 contre 330 millions d’euros au 31 décembre 2018 du fait des éléments suivants :

La génération d’un cash-flow opérationnel de +353 millions d’euros contre

+206 millions d’euros en 2018.

+206 millions d’euros en 2018. Des décaissements pour réorganisation de -129 millions d’euros dont un peu plus de la moitié est liée au plan de réorganisation européen annoncé fin janvier 2019.

Des décaissements pour investissements, nets de cession, de -226 millions d’euros correspondant pour l’essentiel à des investissements corporels et incluant notamment ceux en lien avec la construction du nouveau navire câblier Aurora.

Une diminution du besoin en fonds de roulement de +75 millions d’euros résultant notamment de l’amélioration du besoin en fonds de roulement des activités « câbles » et d’une activité soutenue d’installation de câbles sous-marin avec dans une moindre mesure la réception d’acomptes en décembre sur les nouveaux projets.

Des décaissements liés aux financements de -73 millions d’euros dont notamment 47 millions d’euros d’impact des intérêts financiers, des paiements de dividendes de 15 millions d’euros et 12 millions d’euros de rachat d’intérêts minoritaires ne donnant pas le contrôle.

Un impact négatif de -140 millions d’euros correspondant aux dettes sur loyers futurs du fait de l’application de la norme IFRS 16.





III. Perspectives 2020

Après une première année de déploiement du plan « New Nexans » réussie, le groupe entame une deuxième année de réorganisation avec, dans la mesure où l’environnement macroéconomique reste globalement inchangé, les perspectives suivantes pour l’ensemble de l’année :

EBITDA entre 440 et 460 millions d’euros Génération de trésorerie (free cash flow) attendu négatif compte tenu du décalage des décaissements de réorganisation et de capex stratégique Rentabilité des Capitaux Employés (Return on Capital Employed) avant impôts attendue entre 11% et 12%

Faits marquants de période subséquents à la clôture

Néant.





Calendrier financier

7 mai 2020 : Informations financières du premier trimestre 2020

13 mai 2020 : Assemblée Générale des actionnaires

18 mai 2020 : Date ex-dividende

19 mai 2020 : Date de référence du dividende

20 mai 2020 : Date de paiement du dividende

29 juillet 2020 : Informations financières du deuxième trimestre 2020

Conférence téléphonique

Une conférence téléphonique (en anglais) est organisée ce jour à 9h (heure de Paris). Pour participer à la conférence téléphonique, composer le n° suivant :

depuis la France : +33 (0)1 76 70 07 94

depuis la Grande-Bretagne : +44 (0) 2071 928 000

depuis les Etats-Unis : +1 631 510 74 95

Code de confirmation :

Pour le Français 5397475

Note: Les écarts éventuels sont liés aux arrondis

Les informations de nature prospective contenues dans ce communiqué sont fonction de risques et incertitudes, connus ou inconnus à ce jour, qui peuvent avoir un impact significatif sur les performances futures de la Société.

Le lecteur est également invité à consulter le site Internet du Groupe sur lequel sont disponibles en particulier la présentation aux analystes des résultats annuels, les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et le document d’enregistrement universel où figurent les facteurs de risque du Groupe, notamment confirmation des risques liés aux enquêtes des autorités de la concurrence lancées en 2009.

Outre les risques inhérents à l’exécution du plan de Transformation « New Nexans », les éléments majeurs d’incertitudes comprennent notamment :

l’incertitude relative à l’environnement économique et politique aux États-Unis et en Europe avec notamment des évolutions significatives possibles dans la politique commerciale américaine d’une part, et les conséquences potentielles du Brexit d’autre part, qui pourraient conduire à une croissance plus faible ;

l’impact des politiques commerciales protectionnistes (notamment celles mise en œuvre par le gouvernement américain actuel), ainsi que les pressions croissantes pour augmenter les exigences de contenu local ;

l’instabilité géopolitique, notamment dans certains pays ou zones géographiques comme le Qatar, la Libye, le Liban, l’Irak, le golfe arabo-persique et Hong Kong ;

l’impact que pourrait avoir l’épidémie de coronavirus sur notre activité, en particulier sur nos opérations en Chine et sur nos fournisseurs. En outre, nos navires et nos produits pourraient être affectés par des restrictions imposées par les autorités locales sur l’activité des ports asiatiques ;

les incertitudes politiques, sociales et économiques en Amérique du Sud, notamment au Brésil, au Chili, au Venezuela et en Bolivie, qui (i) affectent le marché de la construction et les grands projets d’infrastructure dans la région (comme le projet Maracaibo au Venezuela), (ii) provoquent la volatilité des taux de change et (iii) accroissent le risque de défaillance des clients ;

une baisse marquée des cours des métaux non-ferreux se traduisant par une perte de valeur du Stock Outil, celle-ci n’ayant pas d’impact cash ni sur la marge opérationnelle, mais ayant un impact sur le résultat net ;

l’impact des pressions inflationnistes croissantes, notamment sur les coûts des matières premières (résines, acier, etc.) et les coûts de main d’œuvre qui peuvent affecter la compétitivité en fonction de la capacité à les répercuter sur les prix de vente aux clients ;

la pérennité des taux de croissance du marché du câblage structuré (LAN) en fibre et en cuivre et la capacité du Groupe à saisir les opportunités liées au passage à des catégories plus performantes sur ce marché ;

la rapidité de déploiement de solutions de fibre optique « FTTH » (« Fiber To The Home » - jusque chez l’abonné) en Europe et en Afrique du Nord-Ouest et la capacité du Groupe à saisir les opportunités liées au développement de ce marché ;

le risque que la croissance soutenue attendue sur les marchés de l’automobile en Amérique du Nord et sur le marché des véhicules électriques dans le monde ne se concrétise pas ;

en raison des fluctuations des prix du pétrole et du gaz, les clients Oil & Gas sont amenés à revoir dans des délais courts leurs programmes d’investissement dans l’exploration et la production de l’Oil & Gas. Cette évolution crée une importante incertitude quant à la mise en œuvre de programmes d’investissement et peut aussi affecter la capacité du Groupe à planifier des projets pour les câbles et ombilicaux destinés à ce secteur ;

le risque de retard ou d’accélération de l’attribution ou de l’entrée en vigueur des contrats de câbles sous-marins et terrestres, qui pourrait perturber la planification au cours d’une année donnée ;

les risques inhérents à l’exécution de grands projets haute tension clé en main, risques accrus dans les années à venir par la concentration de cette activité sur un nombre réduit de projets de grande ampleur (NSL, East Anglia One, Hornsea 2, Mindanao-Visayas, Lavrion-Syros, Seagreen, Mallorca-Menorca et DolWin 6, qui sera la première liaison haute tension à courant continu à isolant extrudé réalisée par le Groupe), au taux d’utilisation élevé des capacités des usines concernées, à la localisation géographique des projets et à la situation politique et socio-économique des pays concernés (Venezuela, Philippines) ;

l’incertitude concernant l’attribution d’une partie des projets German Links, en raison des défis techniques, de délais de livraison et d’investissement ainsi que les risques liés à l’étendue des responsabilités contractuelles ;

les risques inhérents associés aux grands projets d’investissement, en particulier le risque de retard dans leur réalisation et dans l’obtention de projets pour utiliser les nouvelles capacités. Ces risques concernent notamment la construction d’un nouveau navire de pose de câbles sous-marins et l’extension de l’usine de Charleston en Amérique du Nord pour augmenter la production de câbles haute tension sous-marins, deux projets qui seront déterminants pour l’atteinte des objectifs 2020 et 2021 ;

les risques inhérents (i) au projet de réorganisation annoncé en janvier 2019 de l’activité Haute Tension terrestre, qui pourrait entraîner des retards dans les projets ou générer des coûts supplémentaires, et (ii) au projet de transformation de l’activité Haute Tension terrestre pour la fabrication de nouvelles technologies telles que les câbles à courant continu haute tension à isolation extrudée de 525 kV pour les mégaprojets onshore, qui pourrait remettre en cause un rapide retour à l’équilibre.

Sans impacts opérationnels majeurs, les deux incertitudes suivantes pourront avoir un impact sur les états financiers :

les changements soudains des prix des métaux qui peuvent avoir une incidence sur les habitudes d’achat des clients à court terme ;

l’impact des variations de change sur la conversion des états financiers des filiales du Groupe situées en dehors de la zone euro.





A propos de Nexans





Acteur clé de la transition énergétique au niveau mondial, Nexans œuvre en faveur d’un avenir plus connecté et plus durable. Depuis plus d’un siècle, le Groupe apporte de l’énergie à la vie en fournissant à ses clients des technologies de câblage de pointe pour la transmission d’énergie et de données. Aujourd’hui, au-delà des câbles, Nexans offre à ses clients un service complet qui tire parti des technologies digitales, afin d’optimiser la performance et l’efficacité de leurs actifs stratégiques. Le Groupe conçoit des solutions et des services tout au long de la chaîne de valeur dans quatre principaux domaines d’activités : Bâtiment et Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents et l’e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications & Données (notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage LAN) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation).

La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l’industrie du câble à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur telles que Europacable, la NEMA, l’ICF et le CIGRÉ.

Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de 26 000 personnes. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d’euros.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

Pour tout renseignement complémentaire :

Communication Financière Communication Aurélia Baudey-Vignaud

Tel : +33 (0)1 78 15 03 94

e-mail : aurelia.baudey-vignaud@nexans.com



Catherine Garipoglu

Tel : + 33 (0)1 78 15 04 78

e-mail : catherine.garipoglu@nexans.com



Angéline Afanoukoe

Tel : + 33 (0)1 78 15 04 67

e-mail : angeline.afanoukoe@nexans.com









Annexes

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées, le rapport des commissaires aux comptes est en cours d’émission à la date de publication de ce communiqué de presse.

Compte de résultat consolidé



(en millions d'euros) 2019 2018 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 6 735 6 490 Effet du cours des métaux (2 129) (2 081) CHIFFRE D'AFFAIRES A PRIX MÉTAL CONSTANT 4 605 4 409 Coût des ventes (5 949) (5 728) Coût des ventes à prix métal constant (3 820) (3 646) MARGE BRUTE 786 762 Charges administratives et commerciales (442) (469) Frais de R&D (94) (105) MARGE OPÉRATIONNELLE 249 188 Effet Stock Outil (11) (15) Autres produits et charges opérationnels 2 (9) Coûts de réorganisations (251) (53) Quote-part dans les résultats nets des entreprises associées (0) 0 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (11) 112 Coût de l'endettement financier (net) (38) (47) Autres produits et charges financiers (24) (9) RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (73) 56 Impôts sur les bénéfices (44) (44) RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (118) 13 Résultat net des activités abandonnées - - RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ (118) 13 § dont part du Groupe (122) 14 § dont part des intérêts ne donnant pas le contrôle 5 (1) RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION (en euros) § résultat de base par action (2,81) 0,32 § résultat dilué par action (2,81) 0,32

Bilan consolidé

(Au 31 décembre, en millions d'euros) 2019 2018 ACTIF Goodwill 242 243 Immobilisations incorporelles 126 131 Immobilisations corporelles(1) 1 382 1 135 Participations dans les entreprises associées 37 39 Impôts différés actifs 175 162 Autres actifs non courants 92 60 ACTIFS NON COURANTS 2 053 1 770 Stocks et en-cours 1 113 1 110 Actifs sur contrats 69 95 Clients et comptes rattachés 1 015 1 021 Instruments dérivés courants 40 38 Autres actifs courants 186 184 Trésorerie et équivalents de trésorerie 642 901 Actifs et groupes d'actifs détenus en vue de la vente 0 0 ACTIFS COURANTS 3 065 3 349 TOTAL DES ACTIFS 5 117 5 119 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Capital, primes, résultat et réserves 1 167 1 339 Autres composantes des capitaux propres 42 (14) Capitaux propres - part du Groupe 1 209 1 325 Intérêts ne donnant pas le contrôle 42 42 CAPITAUX PROPRES 1 251 1 367 Provisions pour retraite et engagements assimilés 373 363 Provisions (non courant) 106 84 Dettes financières (non courant)(1) 923 778 Instruments dérivés (non courant) 7 11 Impôts différés passifs 118 109 PASSIFS NON COURANTS 1 527 1 345 Provisions (courant) 191 63 Dettes financières (courant)(1) 190 453 Passifs sur contrats 256 252 Instruments dérivés (courant) 33 51 Fournisseurs et comptes rattachés 1 319 1 290 Autres passifs courants 350 298 Dettes liées aux groupes d'actifs détenus en vue de la vente 0 0 PASSIFS COURANTS 2 339 2 407 TOTAL DES PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 5 117 5 119

(1) Au 31 décembre 2019, les immobilisations corporelles comprennent 113 millions d’euros de droits d’utilisation liés à l’application de la norme IFRS 16 « Contrats de location » à compter du 1er janvier 2019. Au passif, les dettes sur loyers futurs correspondantes s’élèvent à 116 millions d’euros.



Tableau des flux de trésorerie consolidés

(en millions d'euros) 2019 2018 Résultat net (118) 13 Amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles (y compris goodwill) 151 180 Coût de l’endettement financier (brut) 43 51 Effet Stock Outil(1) 11 15 Charge / (produit) d'impôts exigible et différés 44 44 Plus ou moins-value de cessions d’actifs (7) (44) Autres retraitements(2) 135 (68) CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT AVANT COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER BRUT ET IMPÔTS(3) 260 191 Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement(4) 56 117 Impôts versés (36) (45) Dépréciations d'actifs courants et provisions sur affaires 19 0 VARIATION NETTE DES ACTIFS ET PASSIFS COURANTS 40 72 FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION 300 263 Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 12 51 Décaissements sur investissements corporels et incorporels (238) (207) Diminution (augmentation) des prêts accordés et des actifs financiers court terme (1) 10 Décaissements sur acquisitions de titres consolidés, nets de la trésorerie acquise (1) (13) Encaissements sur cessions de titres consolidés, nets de la trésorerie cédée (1) - FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (228) (158) VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE APRÈS INVESTISSEMENT 71 105 Émissions (remboursements) d'emprunts(5) (261) 88 § Dont le remboursement de l’OCEANE 2016-2019 (269) - § Dont l’émission obligataire 2018-2023 - 323 § Dont le remboursement de l'emprunt obligataire 2012-2018 - (250) Augmentations (réductions) de capital en espèces - (10) Intérêts financiers versés(5) (52) (47) Transactions entre actionnaires sans perte ou prise de contrôle (5) - Dividendes payés (15) (33) FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (332) (2) Incidence des variations des taux de change (0) (10) AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (260) 93 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT DE LA PERIODE 886 794 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PERIODE 626 886 ·dont Trésorerie et équivalents de trésorerie – Actif 642 901 ·dont Concours bancaires courants – Passif (16) (15)

Effet lié à la revalorisation du Stock Outil à son coût unitaire moyen pondéré, sans impact sur la trésorerie. Les autres retraitements en 2019 comprennent principalement la neutralisation de la variation nette des provisions opérationnelles (dont les provisions pour retraite, réorganisations et comportement anti-concurrentiel) pour 103 millions d’euros et la prise en compte de l’effet de trésorerie des dérivés de couverture pour 13 millions d’euros ainsi que l’annulation de la charge relative aux paiements en actions pour 6 millions d’euros. Les autres retraitements en 2018 comprenaient principalement la neutralisation de la variation nette des provisions opérationnelles (dont les provisions pour retraite, réorganisations et comportement anti-concurrentiel) pour -75 millions d’euros et la prise en compte de l’effet de trésorerie des dérivés de couverture pour -7 millions d’euros ainsi que l’annulation de la charge relative aux paiements en actions pour 9 millions d’euros. Le Groupe utilise par ailleurs le concept de « Cash-flow opérationnel » qui s'obtient après réintégration des décaissements liés aux réorganisations (de 129 millions d’euros en 2019 et de 61 millions d’euros en 2018) et déduction des impôts versés. Le Groupe avait cédé des créances fiscales pour 20 millions d’euros en 2018. Le transfert de la quasi-totalité des risques et avantages ayant été démontré, ces créances étaient décomptabilisées du bilan consolidé par analogie aux principes posés par IFRS 9 sur la décomptabilisation. En 2019, ces lignes comprennent les remboursements de dettes sur loyers futurs et le paiement des intérêts correspondants.



INFORMATIONS PAR SEGMENT OPÉRATIONNEL

2019

(en millions d’euros) Bâtiment & Territoires Haute Tension & Projets Télécommunicat° & Données Industrie & Solutions Autres Total Groupe Chiffre d'affaires net à prix métal courant 2 799 779 572 1 374 1 212 6 735 Chiffre d'affaires net à prix des métaux constants 1 807 715 515 1 159 409 4 605 EBITDA 155 103 52 105 (2) 413 Marge opérationnelle 108 62 41 67 (29) 249





2018

(en millions d'euros) Bâtiment & Territoires Haute Tension & Projets Télécommunicat° & Données Industrie & Solutions Autres Total Groupe Chiffre d'affaires net à prix métal courant 2 774 745 561 1 390 1 020 6 490 Chiffre d'affaires net à prix des métaux constants 1 742 683 496 1 160 329 4 409 Chiffre d’affaires net à prix des métaux constants et cours de change 2019 1 747 671 500 1 164 334 4 416 EBITDA 120 68 44 86 7 325 Marge opérationnelle 72 34 34 51 (2) 188

INFORMATIONS POUR LES PAYS PRINCIPAUX

2019 (en millions d’euros) France Allemagne Norvège Autres Total Groupe Chiffre d'affaires net à prix métal courant(1) 1 040 819 758 4 118 6 735 Chiffre d'affaires net à prix des métaux constants(1) 660 741 691 2 514 4 605

(1) Par zone d'implantation des filiales du Groupe.



2018 (en millions d’euros) France Allemagne Norvège Autres Total Groupe Chiffre d'affaires net à prix métal courant(1) 1 038 829 693 3 930 6 490 Chiffre d'affaires net à prix des métaux constants(1) 644 745 631 2 389 4 409 Chiffre d’affaires net à prix des métaux constants et cours de change 2019(1) 644 745 615 2 412 4 416

(1) Par zone d'implantation des filiales du Groupe.





1 L’EBITDA consolidé s’entend comme la marge opérationnelle retraitée des dotations aux amortissements sur immobilisations. L’impact de la première mise en œuvre de la norme IFRS 16 en 2019 est de +29 millions d’euros sur l’EBITDA consolidé et la génération de trésorerie,

+140 millions d’euros sur la dette nette consolidée et de -0.5% sur le ROCE.

2 Rentabilité des Capitaux Employés (Return on Capital Employed) : marge opérationnelle 12 mois sur capitaux employés fin de période hors provisions antitrust, intégrant l’impact IFRS 16 de -0,5% en 2019



1 L’EBITDA consolidé s’entend comme la marge opérationnelle retraitée des dotations aux amortissements sur immobilisations. L’impact de la première mise en œuvre de la norme IFRS 16 au 31 décembre 2019 est de +29 millions d’euros sur l’EBITDA consolidé et +140 millions d’euros sur la dette nette consolidée et de 0.5% sur le ROCE par rapport à fin 2018.



[3] Pourcentage des ventes à cours des métaux constants

4 Carnet de Commandes de l’activité sous-marine ajusté des contrats sécurisés non mis en vigueur



5 Pour neutraliser l’effet des variations des cours des métaux non ferreux et mesurer ainsi l’évolution effective de son activité, Nexans établit également son chiffre d’affaires à cours du cuivre et de l’aluminium constants.



6 Les impacts liés à nouvelle norme IFRS 16 sur le traitement des locations s’établissent au 31 décembre 2019 à +29 millions d’euros. L’impact associé à des actifs non dédiés à un métier spécifique (essentiellement des immeubles) sont reportés sur le segment « Autre » de l’information sectorielle.









Pièce jointe