March 18, 2020 13:10 ET

March 18, 2020 13:10 ET

Communiqué de presse

Clermont-Ferrand, mercredi 18 mars 2020 – 18h10

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN





Crise sanitaire COVID-19 :

Le Groupe Michelin prend acte de l’évolution des marchés et met en œuvre les mesures requises pour limiter les effets de cette crise systémique.





Les marchés pneumatiques à fin février 2020, publiés ce jour par le groupe Michelin, montrent les premiers effets de la crise sanitaire liée au COVID-19, avec un marché Tourisme camionnette mondial en recul de 9% et un marché Poids lourd en baisse de 16%.

Avant toute chose, le Groupe prend toutes les mesures requises pour protéger la santé de ses employés en lien avec les autorités de chaque pays où il est implanté. Le Groupe a pris la décision de fermer pour une durée d’une semaine minimum ses sites industriels situés dans les pays les plus touchés en Europe à ce jour par la pandémie.

Le groupe Michelin, lors de la présentation de ses résultats 2019, a émis une guidance pour 2020 sous réserve des effets d’une crise systémique liée au COVID 19. L’économie mondiale étant entrée dans une phase de crise systémique, la guidance 2020 du Groupe s’en trouve remise en cause sans qu’il soit possible aujourd’hui d’en évaluer l’impact. Le Groupe prend toutes les mesures nécessaires afin de limiter au maximum les effets négatifs de cette crise sur le résultat opérationnel des secteurs et le Cash Flow Libre. Par ailleurs les outils de financement dont dispose le Groupe, lui permettent de faire face aux aléas de cette crise.

Le Groupe mettra à jour sa prévision des marchés pneumatiques annuels à l’occasion de la publication de ses revenus du premier trimestre.

La publication des marchés à fin février est consultable sur le lien suivant : https://www.michelin.com/finance/donnees-indicateurs/marches/



Relations Investisseurs







Édouard de Peufeilhoux

+33 (0) 4 73 32 74 47

+33 (0) 6 89 71 93 73 (mobile)

edouard.de-peufeilhoux@michelin.com









Humbert de Feydeau

+33 (0) 4 73 32 68 39

+33 (0) 6 82 22 39 78 (mobile)

humbert.de-feydeau@michelin.com









Pierre Hassaïri

+33 (0) 4 73 32 95 27

+33 (0) 6 84 32 90 81 (mobile)

pierre.hassairi@michelin.com





Relations Presse







Hervé Erschler

+33 (0) 1 45 66 22 22

+33 (0) 6 70 47 85 04 (mobile)

herve.erschler@michelin.com





Pascale Audibert



+ 33 0 (6) 34 09 82 67

pascale.audibert@michelin.com





Actionnaires individuels







Isabelle Maizaud-Aucouturier

+33 (0) 4 73 32 23 05

isabelle.maizaud-aucouturier@michelin.com







Clémence Rodriguez

+33 (0) 4 73 32 15 11

clemence.daturi-rodriguez@michelin.com





AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés financiers, également disponibles sur notre site Internet www.michelin.com .

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

Pièce jointe