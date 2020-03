Fondsbørsmeddelelse nr. 156/2020

20. marts 2020

Udskydelse af generalforsamling og finansielle forventninger

Prime Office A/S udskyder generalforsamling og finansielle forventninger

I henhold til finanskalenderen for 2020 skulle selskabets ordinære generalforsamling afholdes den 15. april 2020. Den udskydes til et senere tidspunkt når forsamlingsforbuddet af 18. marts 2020 er ophævet, så generalforsamlingen lovligt kan indkaldes.

På grund af udbruddet af COVID-19 og de økonomiske følger heraf offentliggører Prime Office ikke forventningerne til resultatet for regnskabsåret 2020.

Selskabets årsregnskab for 2019 offentliggøres den 25. marts 2020.

Udviklingen indtil dags dato har været stabil, ikke mindst som følge af, at langt den største del af selskabets udlejning stammer fra boligejendomme.

Kontorejendomme udlejes til pensions-og forsikringsselskaber, banker, advokater, revisorer, læger og erhvervsejendomme til større tyske detailhandelskæder.

Udlejningen til disse kundegrupper (bolig, kontor og kæder) udgør ca. 85% af selskabets udlejning.

Med de ændrede udsigter forventer Prime Office, at de finansielle resultater for 2020 i et vist omfang vil blive påvirket, og når de nærmere konsekvenser er kendt offentliggører selskabet de finansielle forventninger til 2020. Det forventes foreløbig først at finde sted i forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for 1. kvartal 2020, der er planlagt til den 15. maj 2020.



Selskabets finansielle beredskab og likviditet var inden krisen solidt og er ikke ændret i de seneste uger.

Selskabets direktør Mogens Møller tilføjer:

”Såfremt enkelte af vores kunder får udfordringer med at betale huslejen vil vi sammen med vores tyske forvalter vurdere den enkelte kundes situation i de tilfælde, hvor det ikke via offentlige hjælpeforanstaltninger, bank eller egne midler, er muligt at komme igennem krisen”.

Finanskalender for 2020

Årsrapport 2019 25. marts 2020 Ordinær generalforsamling 2020 Udskydes til forsamlingsforbud er ophævet Delårsrapport 1. kvartal 2020 20. maj 2020 Delårsrapport 1. halvår 2020 20.august 2020 Delårsrapport 3. kvartal 2020 18. november 2020 Finanskalender 2021 18. november 2020

Om Prime Office A/S

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investor mulighed for at investere i ejendomme. Koncernen har sammensat en portefølje, der udelukkende består af attraktive kontor-, erhvervs- og boligejendomme med en god beliggenhed. Ejendommene er af høj kvalitet med solide og bonitetsstærke lejere.

Kontaktinformation

Prime Office A/S

Mogens Vinther Møller

Adm. direktør

Sønder Alle 6,2

DK-8000 Aarhus C

Tlf.: +45 8733 8989

info@primeoffice.dk

www.primeoffice.dk

