Fondsbørsmeddelelse nr. 157/2020

25.marts 2020

Årsrapport og Intern viden

Nasdaq Copenhagen A/S og Finanstilsynet

Nicolai Plads 6

1007 København K

Årsrapport 2019 for Prime Office A/S

Årets resultat andrager 198,1 mio. DKK før skat. Heraf udgør værdireguleringer af investeringsejendomme 128,4 mio. DKK.

Realiseret i 2019:

Årets resultat før skat på 198,1 mio. DKK mod 149,0 mio. DKK året før.

Samlede aktiver for 3,017 mia. DKK mod 2,542 mia. forrige år.

Egenkapital på 1.180 mio. DKK mod 978,2 mio. DKK året før.

Forrentning af egenkapital efter skat på 15,2% mod 14,07% forrige år.

Soliditet udgør 39,12% mod 38,48% forrige år.

LTV er på 49,8% mod 52,1% året før.

Forventninger til 2020

På grund af udbruddet af COVID-19 og de økonomiske følger heraf offentliggører Prime Office ikke forventningerne til resultatet for regnskabsåret 2020.

De økonomiske konsekvenser vurderes løbende, og en opdatering forventes senest i forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for 1. kvartal 2020, der er planlagt til den 15. maj 2020.

Udviklingen indtil dags dato har været stabil, ikke mindst som følge af, at langt den største del af selskabets udlejning stammer fra boligejendomme.

Kontorejendomme udlejes til pensions-og forsikringsselskaber, banker, advokater, revisorer, læger og erhvervsejendomme til større tyske detailhandelskæder.

Udlejningen til disse kundegrupper (bolig, kontor og kæder) udgør ca. 85% af selskabets omsætning.

Med de ændrede udsigter forventer Prime Office, at de finansielle resultater for 2020 i et vist omfang vil blive påvirket.

Selskabets finansielle beredskab og likviditet var inden krisen solidt og er ikke ændret i de seneste uger.

Koncernen har medio marts 2020 indgået rentesikringsaftaler for ca. 225 mio. DKK med en løbetid på 9 år for 75 mio. DKK til en rente på -0,18% p.a. og for 150 mio. DKK med en løbetid på 10 år til -0,11% p.a.

I henhold til finanskalenderen for 2020 skulle selskabets ordinære generalforsamling afholdes den 15. april 2020. Den udskydes til et senere tidspunkt når forsamlingsforbuddet af 18. marts 2020 er ophævet, så generalforsamlingen lovligt kan indkaldes.

Om Prime Office A/S

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i tyske ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af tre segmenter: bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt på større nordtyske byer.

Ejerskab af 290.462 m2 investeringsejendomme i Nordtyskland, heraf 3.617 lejligheder med et samlet areal på over 212.557 m2, der er vurderet til 10.162 DKK pr. m2.

For yderlige oplysninger kontakt venligst

Prime Office A/S

Mogens Vinther Møller

Administrerende direktør

Tlf. + 45 87 33 89 89

