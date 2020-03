MONTREAL, 30 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Resources HPQ Silicium Inc. - (“HPQ”) TSX-V:HPQ - FWB: UGE Autre OTC : URAGF ; désire informer ses actionnaires que suite à l’éclosion de l’infection au Coronavirus (COVID-19), HPQ, ses partenaires, PyroGenesis à Montréal, et Apollon en France, ainsi que leurs fournisseurs, qui se soucient pleinement de la santé et la sécurité de leurs employés, les encouragent à s’isoler et à travailler de la maison autant que possible. Compte tenu de la gravité de l’éclosion du virus et des incertitudes qui en découlent sur sa durée et de l’impact sur les activités commerciales, le début du programme de mise en service et d’essai de l’usine pilote Gen3 est reporté jusqu’à nouvel ordre. Cependant, les travaux dans les secteurs d’activités où la distanciation sociale et les meilleures pratiques relatives à la santé et la sécurité au travail peuvent être observées vont continuer, tel le développement du nouveau Nano Réacteur de Silicium Métal, (NRSi PUREVAP™).

DES SOCIÉTÉS ACTIVE DANS L’INDUSTRIE DES BATTERIES FORTEMENT INTÉRESSÉE PAR LES PROJETS DE HPQ

Malgré la situation actuelle, des participants de l’industrie des batteries continuent à s’enquérir et à manifester un vif intérêt pour nos capacités futures de production de première ligne. Plus précisément, nous constatons un intérêt significatif en ce qui concerne l’utilisation du Silicium Métal (Si) fait par notre procédé QRR PUREVAP™ comme matière première pour la fabrication de:

L’intérêt est tel que, dès que possible, après l’interruption forcée des activités à cause de l’éclosion de la COVID-19, notre objectif principal sera la fabrication suffisante de matériaux nous permettant de livrer le plus rapidement possible des échantillons aux fabricants de batteries et aux centres de recherche. Suite à la réalisation de cette importante initiative et à l’atteinte de ses objectifs inhérents, nous pourront redéployer nos activités axées sur le programme de mise en service et d’essai de l’usine pilote Gen3.

« L’épidémie de COVID-19, une possible récession et les prix du pétrole à un creux historique ne change rien au changement tectonique que représente la Révolution vers les Énergies Renouvelables (« RÉR »). HPQ est en train de créer un portefeuille unique de produits à haute valeur ajoutée, à base de Silicium Métal, nécessaires pour la RÉR et cette brève période d’interruption des affaires n’aura aucune incidence négative sur notre potentiel à long terme. L’intérêt continu que nous recevons de la part de participants dans l’industrie des batteries, en cette période d’interruptions des affaires provoquées par la COVID-19 en est une preuve sans équivoque, » a déclaré M. Bernard Tourillon, Président Directeur Général de Resources HPQ-Silicium Inc. « Le potentiel du silicium pour combler les besoins croissants en stockage d’énergies est indéniable et génère des investissements très importants et l’intérêt d’un vaste éventail d’industriels. Cela était réel avant l’épidémie de COVID-19 et cela continuera d’être vrai après »

À propos du silicium métal

Le silicium métal (Si) est un élément stratégique de premier plan essentiel à la révolution énergétique. Le silicium métal n’existe pas dans la nature, il doit être extrait du quartz (SiO 2 ) dans ce qui a historiquement toujours été un processus coûteux et énergivore.

À Propos de HPQ Silicium

Ressources HPQ Silicium Inc. ( TSX-V: HPQ) développe, en collaboration avec PyroGenesis Canada Inc. (TSX-V: PYR) , une compagnie de haute technologie, leader dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de procédés au plasma avancés, un processus novateur, le PUREVAP™ « Réacteur de Réduction du Quartz » («RRQ») (brevet en demande), qui permettra, en une seul étape, la transformation du quartz (SiO 2 ) en Silicium Métal de haute pureté tout en réduisant les coûts de fabrication, la demande énergétique associé et son emprunte carbone, éléments qui propageront son potentiel considérable d’énergie renouvelable.

En collaboration avec PyroGenesis, HPQ développe également le Nano Réacteur de Silicium Métal, (NRSi) PUREVAP™, un processus qui devrait permettre de transformer du silicium métal (Si) de différents niveaux de pureté en nano-poudres de Si sphérique et en nanotubes de Si pour les batteries Lithium-ion de prochaine génération. Durant 2020, nous prévoyions valider le potentiel de notre approche révolutionnaire en modifiant notre réacteur Gen2 PUREVAP™ pour qu’il soit capable de produire des quantités suffisantes d’échantillons de poudres de silicium métal sphérique de taille nanométrique pour les institutions de recherche et les participants de l'industrie.

Parallèlement, HPQ travaille avec Apollon Solar pour développer une capacité de fabrication de plaquettes de silicium poreux nécessaires pour les batteries Lithium-ion solide, à partir du silicium métal de haute pureté (Si) fait avec le PUREVAP™. La première plaquette de silicium poreux devrait être prête pour être testée par le fabricant de batteries (sous NDA) au cours du premier semestre 2020.

La mission d’HPQ est de devenir le producteur le moins coûteux de silicium (Si), de silicium de haute pureté, de poudres de silicium sphérique de taille nanométrique et de composites à base de silicium pour les batteries lithium-ion de prochaine génération, de plaquettes de silicium poreux pour les batteries tout-solide et de poudres de silicium poreux pour batteries Li-ion.

