Sidetrade, la plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à l’accélération du revenu et du cashflow des entreprises, répond à l'appel du Secrétaire d'Etat chargé du Numérique et ouvre gratuitement sa plateforme d’IA. Les PME bénéficient de la même technologie que les grands comptes pour gagner la bataille des délais de paiement.

Le ministère de l'Economie et la Banque de France ont annoncé lundi 23 mars 2020 la mise en place d'un comité de crise sur les délais de paiement, qui se dégradent avec la chute d'activité économique générée par le coronavirus. Rattaché à ce comité, Pierre Pelouzet, Médiateur des entreprises au ministère de l’Économie et des Finances, est revenu, dans une intervention sur France Info du 26 mars, sur les enjeux de la maîtrise du crédit interentreprises et constatait une « flambée » sans précédent de plaintes pour non-respect des délais de paiement avec comme premières victimes les PME et TPE.

Allongement du crédit inter-entreprises, incapacité à poster ou à réceptionner factures et courriers de relance, débiteurs injoignables dû aux mesures de confinement, désorganisation d’équipes peu habituées au travail à distance, perte de contrôle sur leurs arriérés… La trésorerie des entreprises est sous haute tension, et au premier chef celle des PME.

Devant l’urgence de la situation et des enjeux économiques associés, Sidetrade, au côté d’entreprises de la French Tech, s’associe au vaste mouvement de solidarité citoyenne et se mobilise pour soutenir les PME. L’éditeur de logiciel a décidé de mettre gratuitement à la disposition des PME une offre spéciale, « CashControl », reposant sur la puissance de son Intelligence Artificielle pour contrôler et sécuriser leur cash.

Olivier Novasque, PDG de Sidetrade, explique :

« Les pouvoirs publics ont raison de placer les payeurs, en particulier les grandes entreprises, devant leurs responsabilités. Après s’être focalisées sur leur capacité à assurer la continuité de leurs activités vis-à-vis de leurs clients, de nombreuses sociétés vont jouer leur survie dans les semaines à venir en tentant de se faire payer par ces mêmes clients. Nous nous devions d'agir à leur côté en cette période inédite en leur mettant à disposition notre technologie d’IA. »

Sidetrade a adapté sa technologie d’Intelligence Artificielle dédiée aux grands comptes pour l’offrir aux PME. Accessible en ligne, la solution CashControl est ouverte gratuitement jusqu’au 30 juin 2020 à toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 8 M€ et 500 M€. Inédit : l’offre inclut l’envoi dématérialisé et en illimité de lettres de relance interactives aux débiteurs, la mise à disposition d’échéanciers de paiement automatiques et collaboratifs pour gérer les cas difficiles, le tout appuyé par la puissance d’algorithmes de machine learning.

Cet effort s’inscrit dans la nécessité, pour les PME, de maîtriser le crédit-interentreprises en numérisant leur processus de recouvrement de bout en bout. A travers la solution CashControl, l’Intelligence Artificielle de Sidetrade, Aimie, adapte en permanence les stratégies de relance en fonction de l’évolution des comportements de chaque payeur, et en exécutant -sans intervention humaine- certaines actions de relance dématérialisée.

Avec son offre CashControl, Sidetrade espère donner une arme supplémentaire aux PME/PMI face à la guerre économique qui s’annonce.

Plus d’information sur https://www.sidetrade.com/fr/cash-control ou https://youtu.be/uRJIzr3THM4 .



