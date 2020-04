København, 1. april, 2020 – NNIT, en af Danmarks førende leverandører af it-services og rådgivning har underskrevet en femårig forlængelse og udvidelse af sin aftale med DLG-koncernen, som er et af Europas største grovvareselskaber.



Med den nye aftale vil NNIT i de næste fem år understøtte DLG’s transformation mod mere cloud-baseret it-infrastruktur og koncern-it. Ved at anvende NNIT's Hybrid Cloud-løsning, vil DLG migrere deres it-infrastruktur over i et Private Cloud-miljø, som giver en høj grad af fleksibilitet og sikkerhed.

Torben Spaabæk, CIO, DLG, siger om aftalen:

”Vi transformerer vores forretning og er glade for at kunne opnå en stærkere it-infrastruktur med vores aftale med NNIT. Ved at konsolidere vores nuværende danske it-infrastruktur over til NNIT’s Private Cloud-løsning opnår vi den ønskede grad af fleksibilitet, imens vi øger sikkerheden, fleksibiliteten og stabiliteten i vores drift.”

Jacob Hahn Michelsen, Senior Vice President, NNIT, siger om aftalen:

”Vi er stolte over at udvide vores samarbejde med DLG, med vores avancerede og gennemtestede Hybrid Cloud-løsning som fundamentet i en mere fleksibel it-infrastruktur.”

Hybrid Cloud er en del af ’Winning Solutions’ qua NNIT’s justerede strategi, som skal øge værdiskabelsen for kunder, der gennemgår digital transformation.

Værdien af den nye aftale andrager et mindre tocifret millionbeløb (DKK). NNIT og DLG har samarbejdet siden 2015.

********

Yderligere oplysninger

Helga Heyn, NNIT Communications, +45 30 77 81 41, hhey@nnit.com

Om NNIT

NNIT A/S er en af Danmarks førende leverandører af it-services og rådgivning. NNIT A/S leverer en bred vifte af it-services og -løsninger til sine kunder, primært inden for life-sciences-sektoren i Danmark og internationalt samt til kunder inden for kundegrupperne public, enterprise og finans i Danmark. NNIT A/S har flere end 3.200 medarbejdere globalt. www.nnit.com

Om DLG

https://www.dlg.dk/da/Om-DLG/Hvem-er-vi

Vedhæftet fil