Paris, le 1er avril 2020 – 18h00

COFACE SA : Annonce sur le dividende

Le conseil d’administration de COFACE SA s’est réuni le 1er avril 2020 pour faire un point sur l’activité de la société dans l’environnement économique actuel.

Il a constaté que la crise sanitaire actuelle est exceptionnelle par sa nature et son ampleur, entraînant un ralentissement économique probablement temporaire mais très significatif et dont les conséquences, notamment en termes de durée et de profondeur, restent difficiles à évaluer avec précision. Les actions fortes prises par les banques centrales et de nombreux gouvernements, y compris certains mécanismes ciblés de soutien à l’assurance-crédit (Allemagne, France…) dont les détails sont encore en voie de finalisation aideront à en pallier certains effets.

Coface a très tôt dans cette crise pris des mesures énergiques pour assurer la poursuite, sans interruption de son activité, du service rendu à ses clients. Il s’agit notamment d’aider les clients de Coface à prendre les bonnes décisions dans un contexte très difficile, en agissant avec discernement et en prenant en considération les spécificités de chaque pays et de chaque secteur. Coface a également limité les effets de la crise sur son portefeuille d’investissement.

Face à l’incertitude élevée créée par cette crise, par souci de prudence, en ligne avec les recommandations des autorités réglementaires et gouvernementales et afin de conserver toute son agilité, le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale mixte du 14 mai 2020 de ne pas verser de dividende au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019. Le conseil d’administration se réserve de revenir sur cette position dans les prochains mois en fonction de l’évolution de la situation.

Cette mesure permettra un gain d’environ 13 points sur la solvabilité du groupe.





CONTACTS



MÉDIAS







Saphia GAOUAOUI

T. +33 (0)1 49 02 14 91

saphia.gaouaoui@coface.com ANALYSTES / INVESTISSEURS







Thomas JACQUET

T. +33 (0)1 49 02 12 58

thomas.jacquet@coface.com







Benoit CHASTEL

T. +33 (0)1 49 02 22 28

benoit.chastel@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2019 /2020

(sous réserve de changements)

Résultats T1-2020 : 23 avril 2020, après bourse

Assemblée Générale 2019 : 14 mai 2020

Résultats S1-2020 : 29 juillet 2020, après bourse

Résultats 9M-2020 : 29 octobre 2020, après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : https://www.coface.com/fr/Investisseurs

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP),

se reporter au Rapport Financier Semestriel 2019 ainsi qu’au Document de référence 2018.





Coface: for trade

Avec plus de 70 ans d’expérience et le plus vaste réseau international, Coface est un leader dans l’assurance-crédit et les services spécialisés adjacents : l’Affacturage, l’Assurance Single Risk, la Caution et les services d’Information. Les experts de Coface opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant ~50 000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Coface accompagne les entreprises dans leurs décisions de crédit. Les services et solutions du Groupe renforcent leur capacité à vendre en les protégeant contre les risques d’impayés sur leurs marchés domestiques et à l’export. En 2019, Coface comptait ~4 250 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de €1,5 Mds.







www.coface.com













COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d’Euronext Paris

Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA





AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document de référence 2018 du Groupe Coface déposé auprès de l’AMF le 3 avril 2019 sous le numéro D.19-0261, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.

Pièce jointe