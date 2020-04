Quadient annonce des mesures de soutien et de solidarité envers ses collaborateurs

Paris, le 21 avril 2020

Dans le contexte de la pandémie COVID-19 et de son impact sur l'économie, Quadient annonce aujourd'hui une série d'initiatives avec pour objectif de maintenir les emplois au sein de l’entreprise et préserver les niveaux de rémunération de l’ensemble des collaborateurs autant que possible.

La propagation rapide du virus a demandé des ajustements réguliers et rapides au sein de l'organisation, la conduisant à mettre en place des mesures d’activité partielle et de réduction du temps de travail dans l'ensemble de ses sites. Quadient prévoit que les mesures d’activité partielle et de réduction du temps de travail toucheront environ 30 % de ses employés dans le monde entier.



Dans ce contexte exceptionnel, Geoffrey Godet, Directeur général de Quadient, a décidé de renoncer à la totalité de sa rémunération annuelle variable 2020 et au versement de sa retraite complémentaire sur l’exercice, soit une diminution d’environ 60% de sa rémunération totale annuelle. Les détails de sa rémunération seront publiés dans le Document de référence universel de la société et soumis à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.

L’ensemble des hauts cadres dirigeants, ce qui représente environ 140 cadres, font également preuve de solidarité en gelant leurs augmentations de salaire pour 2020 et en renonçant à une partie importante de leur rémunération variable annuelle pour 2020. Les augmentations de salaire de tous les autres collaborateurs sont maintenues, comme prévu initialement au début de l'exercice fiscal.

Ces mesures de solidarité viennent compléter les programmes déjà mis en place par la société à l'intention de ses employés au début de l'année, en particulier :

Le gel des embauches, accompagné d’un recours plus important à la mobilité interne et d’un investissement continu dans les offres de formation interne ;

Le maintien des couvertures santé et des cotisations retraite pour l’ensemble des salariés, y compris dans les pays où cela n'est pas une obligation légale ; et

« L’effort pour atténuer l'impact de la crise sur les revenus des collaborateurs et maintenir leur niveau de vie, autant que possible. Plus particulièrement en France, Quadient maintient les salaires de l’ensemble des collaborateurs cadres et non-cadres.

Outre ces initiatives, Quadient annonce aujourd'hui la mise en place d'une initiative de solidarité, dans le cadre de laquelle ses cadres dirigeants peuvent faire don de tout ou partie de leurs jours de congés disponibles. Le don est destiné à d'autres salariés de Quadient qui, pour des raisons personnelles (par exemple, garde d'enfants ou soutien aux membres de la famille touchés par COVID-19 notamment), ont exprimé un besoin de jours supplémentaires. En complément, Quadient a pris l’engagement d’abonder au minimum de 20 € par jour de congé donné, somme qui sera ensuite reversée à une organisation soutenant la lutte contre le COVID-19 et ses impacts économiques.

Quadient reste engagé à protéger ses collaborateurs, et continuera à investir pour garantir son soutien et la continuité opérationnelle de ses clients et partenaires dans le monde entier.

