April 30, 2020 11:50 ET

Kinepolis Group NV

Persbericht

Gereglementeerde informatie

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

30 april 2020, 17u45

Op 27 april 2020 heeft Kinepolis Group NV een kennisgeving ontvangen van BlackRock, Inc. waaruit blijkt dat deze, door een overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, 2,98% van de stemrechten van de vennootschap houdt en dat aldus de drempel van 3% onderschreden werd.

Rekening houdende met de gelijkgestelde financiële instrumenten bedragen de stemrechten 3,05%.

De kennisgeving, op datum van 27 april 2020, bevat volgende informatie:

Kennisgeving door: Een moedervennootschap of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige

personen: BlackRock, Inc.

BlackRock (Netherlands) B.V.

BlackRock Advisors (UK) Limited

BlackRock Asset Management Canada Limited

BlackRock Fund Advisors

BlackRock Institutional Trust Company, National Association

BlackRock International Limited

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Transactiedatum: 24 april 2020

Betrokken drempel: 3%

Noemer: 27 365 197

Details notificatie:

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie # stem-rechten # stemrechten % stemrechten Houders van stemrechten Verbonden aan

effecten Los van de

effecten Verbonden aan effecten Los van de effecten BlackRock, Inc. 0 0 0,00% BlackRock (Netherlands) B.V. 2 056 2 056 0,01% BlackRock Advisors (UK) Limited 24 764 9 903 0,04% BlackRock Asset Management Canada Limited 1 483 0 0,00% BlackRock Fund Advisors 128 503 186 870 0,68% BlackRock Institutional Trust Company, National Association 76 243 96 872 0,35% BlackRock International Limited 55 970 27 558 0,10% BlackRock Investment Management (Australia) Limited 124 124 0,00% BlackRock Investment Management (UK) Limited 668 190 490 971 1,79% Subtotaal 957 333 814 354 2,98% TOTAAL 814 354 0 2,98% 0,00%





B) Gelijkgestelde financiële

instrumenten



Na de transactie Houders van

gelijkgestelde

financiële instrumenten Type financieel instrument Verval

datum











Uitoefeningstermijn of -datum







# stemrechten die

kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument % stem-rechten Afwikkeling BlackRock Advisors (UK) Limited Uitgeleende

effecten 18 099 0,07% Fysiek BlackRock Asset Management Canada Limited Uitgeleende

effecten 2 977 0,01% Fysiek TOTAAL 21 076 0,08%











TOTAAL (A & B) # stemrechten % stemrechten 835 430 3,05%

De keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk werd gehouden, alsook de voormelde kennisgeving en het gereglementeerd bericht zijn te consulteren op de website van Kinepolis Group via deze link .

Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 18.952.288,41 €

Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV: 27.365.197

Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV: 27.365.197

In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV werden de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%.

Contact