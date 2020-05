May 04, 2020 14:00 ET

G A U M O N T

Société anonyme au capital de 24 959 384 euros

Siège social 30, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine

562 018 002 R.C.S. Nanterre

Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Gaumont

Mardi 16 juin 2020 à 11 heures

à huis clos au siège social

L'avis de réunion qui comporte notamment l'ordre du jour et les projets de résolution relatifs à cette Assemblée Générale est publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 54 du 4 mai 2020 et est accessible sur les sites internet www.gaumont.fr et www.journal-officiel.gouv.fr

Tous les documents relatifs à l'Assemblée Générale seront tenus à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social et sur le site internet de Gaumont www.gaumont.fr

Gaumont est une société cotée sur Euronext Paris – Eurolist Compartiment B – Code ISIN FR0000034894 – www.gaumont.fr

