May 07, 2020 00:30 ET

Johtuen koronaviruspandemian arvioiduista negatiivisista vaikutuksista kuluvan vuoden liikevaihtoon ja -tulokseen Martela arvioi vuoden 2020 liikevaihdon laskevan merkittävästi ja liiketuloksen laskevan verrattuna edelliseen vuoteen. Näkyvyys toiselle vuosipuoliskolle on nykytilanteessa normaaliakin haasteellisempaa ja seuraamme tilannette aktiivisesti ja päivitämme näkymiämme mikäli tilanne muuttuu.



Martela Oyj perui aikaisemmin antamansa tulosohjeistuksen 27.3.2020 annetulla pörssitiedotteella. Tässä vaiheessa Koronaviruspandemian vaikutuksia oli vielä mahdotonta arvioida, eikä yhtiö siitä syystä pystynyt antamaan vuodelle 2020 minkäänlaista ohjeistusta.



Vaikka pandemian vaikutuksia on vieläkin mahdotonta kaikilta osin arvioida, on jo kuitenkin selvää, että tällä tulee olemaan merkittävä vaikutus yhtiön liikevaihtoon. Yhtiö on aktiivisesti pienentänyt kustannuksiaan vastaamaan alentuvaa liikevaihtoa. Kustannussäästöjä on tehty sekä operatiivisista että henkilöstökustannuksista. Nämä säästötoimenpiteet eivät kuitenkaan täysin riitä kattamaan liikevaihdon alenemisesta johtuvaa katemenetystä ja liiketulos tulee laskemaan viime vuodesta.





Tästä vaikeasta tilanteesta huolimatta uskomme edelleen vahvasti siihen, että strategian perustana oleva työ- ja oppimisympäristöjen muutos jatkuu, vahvistuu ja laajenee entisestään pohjoismaissa. Työ- ja oppimisympäristöjen on pystyttävä mukautumaan vastuullisesti ja aiempaa selvästi nopeammalla syklillä, tarpeiden ja tilanteiden muuttuessa. Tämä edellyttää kyvykkyyttä seurata ja ymmärtää tilojen käyttöä ja käyttäjien tarpeita sekä uudistaa ja optimoida tiloja niiden mukaan.

Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.