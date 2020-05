May 07, 2020 00:30 ET

May 07, 2020 00:30 ET

Tammi-maaliskuun 2020 liikevaihto ja liiketulos heikkenivät edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tammi-maaliskuu 2020



Liikevaihto oli 21,7 MEUR (25,6), muutos -15,4 %

Liiketulos oli -2,8 MEUR (-1,9)

Liikevoittoprosentti oli -13,1 % (-7,4 %)

Tilikauden tulos oli -3,5 MEUR (-2,0)

Osakekohtainen tulos oli -0,84 euroa (-0,49)

Näkymät

Näkymät vuodelle 2020

Martela-konsernin koko vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan heikkenevän selvästi ja liiketuloksen heikkenevän edellisvuotisesta. Näkyvyys toiselle vuosipuoliskolle on nykytilanteessa normaaliakin haasteellisempaa ja yhtiö seuraa tilannetta aktiivisesti.



Avainluvut, Meur

2020 2019 Muutos 2019 1-3 1-3 % 1-12 Liikevaihto 21,7 25,6 -15,4 % 106,2 Liiketulos -2,8 -1,9 -2,0 Liiketulos % -13,1 % -7,4 % -1,9 % Tulos ennen veroja -3,5 -2,1 -2,7 Tilikauden tulos -3,5 -2,0 -2,5 Tulos/osake, eur -0,84 -0,49 -0,61 Sijoitetun pääoman tuotto % -38,3 -23,4 -6,4 Oman pääoman tuotto % -97,6 -46,2 -14,7 Omavaraisuusaste % 29,2 32,4 -9,7 % 30,6 Nettovelkaantumisaste % 66,1 39,4 67,5 % 31,5



Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi:

”Liikevaihtomme laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 15,4 % edelliseen vuoteen verrattuna ja tammi-maaliskuun liikevaihto oli 21,7 milj. euroa. Liikevaihtomme laski odotetusti uuden myyntijärjestelmän käyttöönoton ja siihen liittyvien koulutusten vuoksi, sekä koronapandemian aiheuttamasta kysynnän laskusta ja tilausten siirtymisestä erityisesti Norjan markkinoilla. Myyntijärjestelmän käyttöönotto sujui hyvin ja järjestelmä tulee jatkossa tehostamaan toimintaamme entisestään.

Uudet tilaukset laskivat hieman vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Voimakkainta lasku oli Norjassa ja Suomen yksityisellä sektorilla.

Liiketulos heikkeni vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 0,9 miljoonaa euroa ja oli -2,8 milj. euroa (-1,9). Liiketuloksen heikkeneminen oli seurausta liikevaihdon laskusta. Myyntikate % pysyi samalla tasolla ja kiinteät kulut laskivat verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuonna.

Kassavaramme pysyivät katsauskaudella edelleen kohtuullisella tasolla. Käymme kuitenkin aktiivista keskustelua rahoituskumppaniemme kanssa varmistaaksemme, että toimintamme ei häiriinny rahoituksellista syistä.

Koronaviruspandemia ja sen mukanaan tuoma epävarmuus ovat vaikuttaneet negatiivisesti markkinatilanteeseen. Olemme aloittaneet kustannusten sopeuttamistoimenpiteet pandemian vaikutusten pienentämiseksi. Tämä on tarkoittanut ulkoisten palveluiden vähentämistä, matkustuksen minimoimista sekä myös lomautuksia. Olosuhteista huolimatta toimitusvarmuutemme on pysynyt erinomaisella tasolla ja jatkamme edelleen asiakkaidemme työ- ja oppimisympäristöjen kehittämistä ja niihin liittyviä kalustetoimituksia.

Vaikka tässä vaiheessa on vielä mahdotonta sanoa, mitkä tulevat olemaan pandemian tuomat pitkäaikaiset vaikutukset toimintaympäristöömme on kuitenkin selvää, että negatiiviset vaikutukset lyhyellä aikavälillä tulevat olemaan merkittäviä.

Tästä vaikeasta tilanteesta huolimatta uskomme edelleen vahvasti siihen, että strategian perustana oleva työ- ja oppimisympäristöjen muutos jatkuu, vahvistuu ja laajenee entisestään pohjoismaissa. Työ- ja oppimisympäristöjen on pystyttävä mukautumaan vastuullisesti ja aiempaa selvästi nopeammalla syklillä, tarpeiden ja tilanteiden muuttuessa. Tämä edellyttää kyvykkyyttä seurata ja ymmärtää tilojen käyttöä ja käyttäjien tarpeita sekä uudistaa ja optimoida tiloja niiden mukaan. ”

Markkinatilanne

Koronaviruspandemia on vaikuttanut negatiivisesti koko Martelan toimintaympäristöön niin Skandinaviassa kuin muissakin maissa. Pandemia on vaikuttanut merkittävästi erityisesti yksityisen sektorin markkinatilanteeseen. Suomen julkisen sektorin markkinatilanne on muuttunut yksityistä sektoria huomattavasti vähemmän, mutta täälläkin kilpailu on edelleen kiristynyt ja hinnat laskeneet. Tässä vaiheessa on vielä mahdotonta sanoa mikä tulee olemaan pandemian vaikutus lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä yleiseen markkinatilanteeseen ja miten pitkään markkinan epävakaus jatkuu.

TIEDOTUSTILAISUUS



Tiedotustilaisuutta ei järjestetä vallitsevan tilanteen johdosta, mutta toimitusjohtaja Matti Rantaniemi ja talousjohtaja Kalle Lehtonen ovat tavoitettavissa puhelimitse torstaina 7.5. klo 11.30-14.00 välisenä aikana.

Martela Oyj

Hallitus





Matti Rantaniemi

Toimitusjohtaja





Lisätiedot

Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi, puh 050 465 8194

Talousjohtaja Kalle Lehtonen, puh 0400 539 968





Jakelu

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet





www.martela.com





Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.

Liite