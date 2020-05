May 29, 2020 03:02 ET

Selskabsmeddelelse nr. 4/2020

Gyldendal A/S investerer sammen med Gads Forlag A/S og Modtryk ApS i et nystiftet selskab, Chapter A/S, som skal drive en ny streamingtjeneste for lyd- og e-bøger. Gyldendal ejer 65% af Chapter, mens Gads Forlag ejer 25% og Modtryk 10%. Chapter vil åbne for brugerne i løbet af tredje kvartal 2020.

Etableringen af Chapter som ny tjeneste på det danske marked er en langsigtet og strategisk investering på 30-40 mio. kr., som i opstartsfasen vil være underskudsgivende og i hvert af regnskabsårene 2020 og 2021 påvirke Gyldendals resultat negativt i størrelsesordenen 15-20 mio. kr.

Gyldendals adm. direktør Morten Hesseldahl siger:

”Det digitale bogmarked er i voldsom vækst og udgør en stadigt stigende del af det samlede bogmarked. Udviklingen drives primært af lydbøger, og partnerne bag Chapter vil med et dansk, publicistisk afsæt være med til at præge denne udvikling, som i Danmark ellers er kontrolleret af internationale aktører.”

Ved selskabsmeddelelse nr. 2 af 24. marts i år suspenderede Gyldendal på grund af Covid-19-krisen forventningen til årets omsætning og driftsresultat for 2020. Regeringens nedlukning af væsentlige dele af samfundet har indtil nu haft en moderat, negativ påvirkning af Gyldendals forretningsområder. I den påbegyndte genåbning af samfundet er der fortsat stor usikkerhed om den økonomiske udvikling i samfundet generelt, herunder i danskernes privatforbrug, og om de økonomiske konsekvenser på Gyldendal-gruppens forretningsområder i resten af 2020. På den baggrund har Gyldendal valgt fortsat ikke at fremlægge specifikke finansielle forventninger til regnskabsåret 2020.



Gyldendals finansielle position er solid med en egenkapital ved indgangen til 2020 på 400 mio. kr. og en soliditetsgrad på 47%. Gyldendal har fortsat et betryggende likviditetsberedskab til at imødegå kortsigtede udfordringer og til at forfølge langsigtede forretningsmuligheder, som investeringen i Chapter er udtryk for.

Gyldendal vil offentliggøre nye finansielle forventninger for 2020, når der er et tilstrækkeligt sikkert grundlag for nye estimater.





