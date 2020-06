Paris, le 8 juin 2020 – Atos, leader international de la transformation digitale, publie aujourd’hui son second rapport intégré présentant de manière synthétique la performance financière et extra-financière, la stratégie, la gouvernance et les principales réalisations du Groupe pour l’année 2019. Le rapport aborde ainsi les risques et opportunités, les enjeux et initiatives de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE). Il a été élaboré conformément au Document d’Enregistrement Universel 2019 ainsi qu’en respectant rigoureusement les principes du Global Reporting Initiative (GRI)1, option « comprehensive »2 et de l’IIRC (International Integrated Reporting Council).

A l’heure où le monde vit une crise sans précèdent, Atos témoigne dans son rapport intégré 2019 de la façon dont la durabilité est ancrée dans l’ensemble de ses activités, comme le stipule sa raison d'être . Dans la "nouvelle normalité" d’aujourd’hui, Atos continue de soutenir ses clients dans leur transformation digitale de manière durable et responsable.

Si la sécurité de ses employés a été la priorité absolue d’Atos tout au long de la crise du Covid-19, Atos est également pleinement engagé à continuer d'investir pour aider ses employés à acquérir de nouvelles compétences afin de s'adapter au monde numérique de demain.

Elie Girard, Directeur général d’Atos, déclare : « Ce rapport intégré 2019 souligne les ambitions environnementales d'Atos, qui ne cessent de croître. Dans un monde en perpétuel mouvement, la performance économique de l’entreprise ne peut être dissociée des aspirations environnementales et sociétales. La crise que nous traversons ne peut d’ailleurs qu’amplifier la tendance vers la décarbonation et l’émergence d’un monde plus responsable. Atos est idéalement positionné pour renforcer la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes autour de cette tendance, et je m’engage à accompagner nos clients sur le chemin de la neutralité carbone. »

