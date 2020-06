MONTREAL, 11 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Resources HPQ Silicium Inc. - (« HPQ » ou « la Société ») TSX-V:HPQ - FWB: UGE - Autre OTC : URAGF est heureuse d’annoncer la signature d’un accord de non-divulgation (« NDA ») avec un développeur de matériaux de pointe dans le but d’échanger des informations techniques et de fournir des échantillons de silicium produit avec le Nano Réacteur de Silicium (Si) (« NRSi ») PUREVAP™ pour l’évaluation de son potentiel dans des d’applications de stockage d’énergie. Pour des raisons de concurrence industrielle, et en vertu des termes de l’entente de non-divulgation, le nom du développeur de matériaux de pointe restera confidentiel.



« Cet accord de non-divulgation est un résultat direct du pouvoir d’attraction du procédé NRSi PUREVAP™, que nous développons avec PyroGenesis Canada Inc . ( TSX-V: PYR ), en tant que technologie de rupture auprès de participants activement impliqués dans la recherche de solution aux problèmes de stockage d’énergie. Avoir la possibilité d’entamer des discussions techniques avant même avoir produit nos premiers échantillons représente une incroyable opportunité, cela nous permet de trouver comment jumeler les caractéristiques techniques de nos nano poudres aux caractéristiques recherchées par les participants de l’industrie » a déclaré M. Bernard Tourillon, Président Directeur Général de Resources HPQ-Silicium Inc. « Le potentiel du silicium pour combler les besoins croissants en stockage d’énergies est indéniable, attire des investissements très importants et l’intérêt d’un vaste éventail d’industriels, ce qui rend notre positionnement dans ce créneau très opportun. Il va sans dire que nous sommes très enchantés de générer autant d’intérêt à ce stade de notre développement. Cependant, il est de mon devoir de mettre en garde les investisseurs que, bien que cet accord signal un intérêt pour nos produits, nous sommes encore qu’aux stades des études préliminaires et que nous avons aucune garantie quelle qu’elle soit qu’une transaction commerciale va découler de ces efforts. Mais cela confirme le potentiel des avancées de HPQ pour l’utilisation du silicium dans l'espace du stockage énergétique ».

LE POTENTIEL DU NRSi PUREVAP™ POUR CHANGER LA DONNE SE FAIT REMARQUER DE PLUS EN PLUS

Les nano-poudres de Silicium (Si) ont été identifié es comme étant l’élément qui va permettre la fabrication batteries Li-ion de haute performance capable de livre le potentiel anticipé des recherches effectuées , soit l’augmentation par un facteur de 10 (10X) de la capacité de stockage de l’anode, en induisant un gain de 20-40% de la densité d’énergétique des batteries Li-ion. Le procédé NRSi PUREVAP™ est spécifiquement élaboré pour s’attaquer aux faits que les méthodes actuelles de fabrication de nano-poudres de silicium (Si) sont peu évolutives et trop coûteuses pour être viables commercialement avec des prix de vente avoisinant les 30 000 $US/kg1.

LE MARCHÉ MONDIAL DU STOCKAGE DE L’ÉNERGIE PRÊT À EXPLOSER

Selon un récent rapport de Wood Mackenzie Power, les projections d’installations de nouvelle capacité de stockage d’énergie augmenteraient de +1 300%, passant de 12 Gigawatt-heure de capacité en 2018 à 158 Gigawatt-heure de capacité en 2024. Présentement, avec un taux de croissance de 2 % par année, la consommation mondiale d’énergie est estimée à 125 000 térawattheures, ce qui est 800 000 fois plus que la capacité estimée de stockage d’énergie disponible. Plus de 71 milliards $US en capitaux devraient ainsi être investis dans la construction de nouvelles capacités de stockage d’énergie avec le segment batteries s’accaparant la part du lion de ces sommes.

_______

1 Source: Quotation from a producer (Confidential), Media article



À propos du silicium

Le silicium (Si), aussi appelé silicium métal, est un élément stratégique de premier plan essentiel à la Révolution vers les Énergies Renouvelables (« RÉR ») présentement en cours. Le silicium (Si) n’existe pas dans la nature, il doit être extrait du quartz (SiO 2 ) dans ce qui a historiquement toujours été un procédé coûteux et énergivore.

À Propos de HPQ Silicium

Ressources HPQ Silicium Inc. ( TSX-V: HPQ) est un producteur Québécois de solutions innovantes à base de Silicium (Si) qui est en train de développer un portefeuille unique de produits à haute valeur ajoutée, essentiel à la RER, à base de silicium (Si).

Avec PyroGenesis Canada Inc. (TSX-V: PYR) , une compagnie de haute technologie, leader dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de procédés au plasma, HPQ développe :

Le « Réacteur de Réduction du Quartz » (« RRQ ») PUREVAP™ , un processus novateur, (brevet en demande), qui permettra la transformation de quartz (SiO 2 ) en silicium (Si) de haute pureté, en une seule étape, réduisant ses coûts de fabrication, sa demande énergétique et son emprunte carbone, éléments qui populariserons son potentiel pour les énergies renouvelables ;

° HPQ cherche à devenir le producteur aux coûts les plus faible (Capex et Opex) de silicium (Si) et de silicium de haute pureté (3N – 4N Si) ;

Le Nano Réacteur de Silicium (NRSi) PUREVAP™, un nouveau procédé exclusif qui permettra de transformer du silicium (Si) de différents niveaux de pureté en nano-poudres de Si sphérique et en nanofils de Si ;

° HPQ cherche à devenir le fabricant aux coûts les plus faible de nano-poudres sphériques de Si et des composites à base de Si recherché par tous les fabricants de batteries Li-ion de nouvelle génération ;

° Durant les prochains mois, des échantillons de nano-poudres sphérique et des composites à base de silicium (Si) demandé par des participants de l'industrie et des centres de recherche seront produit avec le NRSi PUREVAP™ ;

HPQ travaille aussi avec la société française Apollon Solar pour :

Utiliser leur savoir-faire breveté pour développer une capacité de fabrication industrielle de plaquettes de silicium (Si) poreux et de poudres de silicium (Si) poreux ;

° La collaboration devrait permettre à HPQ de devenir le manufacturier aux coûts les plus faible de plaquettes de silicium (Si) poreux et de poudres de silicium (Si) poreux nécessaires pour les batteries Li-ion ;

° L’objectif est la livraison de plaquettes de silicium (Si) poreux à un fabricant de batteries (déjà sous NDA) au cours de 2020.

Ce communiqué est disponible sur le forum " CEO Verified Discussion Forum ", une plate-forme de médias sociaux, sous la direction d’un modérateur, qui permet une discussion civilisée et des questions et réponses entre la direction et les actionnaires.

Décharge de responsabilité :

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés contenant les mots « pourrait », « plan », « volonté », « estimation », « continuer », « anticiper », « prévoir », « s'attendre », "Dans le processus" et d'autres expressions similaires qui constituent des "informations prospectives" au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, nos attentes en ce qui concerne l'acceptation de nos produits par le marché, notre stratégie pour développer de nouveaux produits et améliorer les capacités des produits existants, notre stratégie de recherche et développement, l'impact des produits et des prix concurrentiels, le développement de nouveaux produits et les incertitudes liées au processus d'approbation règlementaire. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l'égard des évènements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d'autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les évènements et les performances futurs peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indument à ces énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

