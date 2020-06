Pressemeddelelse

NNIT forlænger samarbejdet med PFA

NNIT og PFA forlænger elleveårigt strategisk partnerskab med en ny femårig aftale.



København, den 25. juni, 2020 – NNIT, en førende leverandør af it-services og konsulentydelser, forlænger samarbejdet med PFA, det største kommercielle pensionsselskab i Danmark, som forvalter mere end 600 milliarder kroner for 1,3 millioner kunder.

I henhold til den nye aftale vil NNIT forsætte med at levere global it infrastruktur, drift og rådgivning til PFA, som gør det muligt for PFA at styrke deres digitale kundeservice og deres agile og digitale transformation.

Inkluderet i den nye aftale, er et øget fokus på compliance samt sikkerhed.

Endvidere inkluderer den nye kontrakt et øget fokus på Hybrid Cloud, som understøtter PFA’s behov for øget fleksibilitet i den digitale udvikling og automatisering af driften.

Jacob Hahn Michelsen, Senior Vice President, NNIT, siger om aftalen:

”Vi er stolte over at forlænge vores elleveårige samarbejde med PFA i yderligere fem år, hvor NNIT vil forsætte med at levere it-infrastruktur og services som understøtter PFA’s digitale rejse. Kontrakten er et vidnesbyrd på vores evne til hele tiden at udvikle os og støtte op om vores kunders skiftende forretningsbehov.”

Morten Bruun Steiner, CIO, PFA, siger om aftalen:

”PFA er glade for at forlænge vores stærke partnerskab med NNIT. Den nye aftale skaber et godt fundament for vores ønske om en øget standardisering af vores infrastruktur og understøtter dermed vores rejse mod at blive endnu mere digital og effektiv i måden hvorpå vi arbejder med kundeoplevelser.”

Den fornyede aftale markerer forsættelsen af et elleve år langt samarbejde, som blev indledt i marts 2009. Den anslåede samlede værdi af kontrakten andrager et mellemstort trecifret millionbeløb (DKK). Den nye femårige aftale erstatter den eksisterende aftale som ville løbe ud i ultimo 2023.

NNIT A/S er en af Danmarks førende leverandører af it-services og rådgivning. NNIT A/S leverer en bred vifte af it-services og -løsninger til kunder inden for kundegrupperne public, enterprise og finans i Danmark samt inden for life sciences-sektoren i Danmark og internationalt. NNIT A/S har flere end 3.200 medarbejdere globalt.

