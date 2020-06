Silkeborg IF Invest A/S

Silkeborg, den 26. juni 2020

Fondsbørsmeddelelse nr. 4 / 2020

Vedr.: Opjustering af forventninger til årets resultat.

Selskabets dattervirksomhed Silkeborg IF A/S har accepteret et tilbud fra en anden klub vedr. en transfer af fodboldspilleren Mads Emil Møller Madsen efter den igangværende sæsons afslutning. Tilbuddet er betinget af enkelte forbehold, der alle forventes opfyldt i løbet af den kommende uge.



Ovennævnte transaktion medfører at selskabets resultatforventning i indeværende regnskabsår opjusteres til et resultat før evt. dagsværdiregulering af investeringsejendomme og før skat i intervallet +5 mio. kr. til +10 mio. kr., mod tidligere et resultat i intervallet -5 til +5 mio. kr.

Der er i resultatforventningen fortsat en usikkerhed i forhold til rækkevidden af COVID-19. herunder den fulde effekt af statens hjælpepakker. Usikkerheden knytter sig overvejende til dattervirksomheden Silkeborg IF A/S.

Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst rettet til undertegnede.

Silkeborg IF Invest A/S

Kent Madsen Claus Christensen

Adm. direktør Økonomidirektør

