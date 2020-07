July 13, 2020 02:45 ET

Stockholm, den 13 juli 2020 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar, meddelade idag preliminära siffror för det andra kvartalet 2020.

Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 8,0 MSEK upp 29% från 6,2 MSEK under andra kvartalet 2019. Årliga återkommandeintäkter (ARR) och långtidstjänsteavtal uppgick till 21,3 MSEK i slutet av andra kvartalet, en ökning från 20,7 MSEK under första kvartalet 2020.

“Vi lanserade den nya programvaran i början av maj, följt av lanseringen av moduler för Pull-planning och PI Planning. Vi hade en stark tillväxt i antalet registrerade användare under kvartalet som inte visas i ARR nummer sedan den nya programvaran kom med en 60-dagars gratis testperiod.

Stängningen av finansieringen i juni gör det möjligt för oss att investera mer i marknadsföring och öka medvetenheten om Hoylu över hela världen", säger Stein Revelsby, VD på Hoylu.

Den fullständiga rapporten för Q2 kommer att släppas som tidigare meddelats den 21 augusti 2020.

För mer information kontakta:

Stein Revelsby, CEO at Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com

Karl Wiersholm, CFO at Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Om Hoylu

Hoylu s uppdrag är att göra distansarbete och informationsutbyte lätt. Genom våra anpassningsbara Connected Workspaces™ levererar vi programvarulösningar för företag, organisationer och individer i praktiskt taget alla branscher som gör det möjligt för alla team, stora som små att arbeta effektivt och säkert i ett intuitivt och enkelt arbetsflöde. För mer information: www.hoylu.com

