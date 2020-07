L’ÎLE-DES-SŒURS, Québec, 16 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) vient de publier les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la province de Québec établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers. Ainsi, 22 102 ventes ont été réalisées d’avril à juin, soit une diminution notable de 24 % par rapport à la même période en 2019. Ce repli imposé par l’arrivée de la COVID-19 et l’application de mesures sanitaires visant à limiter la propagation du virus vient ainsi mettre un terme à une série de 23 trimestres consécutifs de hausses d’activité.



Ventes

En tout, 15 591 maisons unifamiliales (-19 %), 4 760 copropriétés (-34 %) et 1 613 plex (-33 %) ont changé de mains d’avril à juin.

Sur le plan géographique, les agglomérations de Sainte-Agathe-des-Monts (+28 %), de Sept-Îles (+13 %) et de Sainte-Adèle (+7 %) ont contredit la tendance baissière en affichant les plus fortes croissances des ventes résidentielles.

(+28 %), de (+13 %) et de (+7 %) ont contredit la tendance baissière en affichant les plus fortes croissances des ventes résidentielles. Du côté des six régions métropolitaines de recensement (RMR), le recul le plus marqué des transactions a été observé dans la RMR de Montréal , où la diminution a été de 36 %, suivie de celle de Gatineau (-23 %). Les RMR de Sherbrooke et de Trois-Rivières ont de leur côté connu un ralentissement de leur activité transactionnelle de 22 %.

, où la diminution a été de 36 %, suivie de celle de (-23 %). Les et de ont de leur côté connu un ralentissement de leur activité transactionnelle de 22 %. Les RMR de Québec et de Saguenay se sont quant à elles montrées résilientes en enregistrant les plus faibles baisses au chapitre des ventes, soit de respectivement -11 % et -16 %. Ces résultats sont toutefois cohérents avec la moindre propagation du virus dans ces deux régions métropolitaines.

Prix

Pour l’ensemble de la province, le prix médian des unifamiliales a augmenté de 4 % et atteint 275 500 $.

À l’échelle des régions métropolitaines, les plus importantes hausses de prix pour l’unifamiliale ont été enregistrées dans les RMR de Gatineau (+17 %), de Montréal (+12 %) et de Sherbrooke (+10 %).

En dehors des régions métropolitaines, ce sont les agglomérations de Sainte-Agathe-des-Monts (+49 %), de Mont-Tremblant (+28 %), de Sainte-Adèle (+27 %), de Drummondville (+15 %) et de Salaberry-de-Valleyfield (+15 %) qui ont affiché les plus fortes augmentations de prix pour l’unifamiliale.

(+28 %), de Sainte-Adèle (+27 %), de (+15 %) et de (+15 %) qui ont affiché les plus fortes augmentations de prix pour l’unifamiliale. À l’échelle provinciale, le prix médian des copropriétés a crû de 6 % et s’établit désormais à 255 000 $, tandis que le prix médian des plex a reculé de 10 %, à 381 750 $.

Inscriptions en vigueur

La baisse tendancielle de l’offre s’est accrue sous l’effet de la crise sanitaire pour un 18 e trimestre consécutif. D’avril à juin, on a dénombré une moyenne de 42 535 propriétés à vendre au système Centris des courtiers immobiliers, soit 28 % de moins qu’à la même période en 2019.

trimestre consécutif. D’avril à juin, on a dénombré une moyenne de 42 535 propriétés à vendre au système Centris des courtiers immobiliers, soit 28 % de moins qu’à la même période en 2019. Chacune des RMR a vu son nombre de propriétés à vendre diminuer de façon prononcée par rapport à l’an dernier. Les RMR de Gatineau (-41 %), de Trois-Rivières (‑33 %) et de Sherbrooke (-32 %) ont notamment enregistré les baisses les plus marquantes de l’offre.

Conditions du marché et délais de vente

En réponse à la pause qu’a subie le marché immobilier québécois au deuxième trimestre, les conditions se sont stabilisées dans la grande majorité des secteurs de la province, toujours à la faveur des vendeurs.

Il fallait compter un délai moyen de 112 jours (+16 jours) pour vendre une unifamiliale, 77 jours (-16 jours) pour une copropriété et 102 jours (+1 jour) pour une petite propriété à revenus.

« Avec 22 102 ventes, le deuxième trimestre accuse une chute brutale de l’activité, engendrée par les mesures de sécurité sanitaires visant à limiter la propagation de la COVID-19. Bien qu’important, ce déclin est amorti par un fort rebond réalisé en juin », fait remarquer Julie Saucier, présidente et chef de la direction de l’APCIQ. « Cette résilience du marché s’est notamment manifestée dans les agglomérations situées à l’extérieur des RMR de la province puisque près de 4 300 ventes y ont été enregistrées, soit une hausse de 4 % durant le deuxième trimestre, malgré une chute de 41 % des nouvelles inscriptions. Dans ce contexte de crise sanitaire, la région administrative des Laurentides compte ainsi parmi les régions périphériques de la RMR de Montréal qui ont connu une hausse fulgurante des prix », souligne-t-elle.

Pour consulter les statistiques du marché pour l’ensemble de la province, cliquez ici .

À propos de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 13 000 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs intérêts en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L’APCIQ est également un acteur important dans plusieurs dossiers immobiliers, incluant la mise en place de mesures favorisant l’accès à la propriété. L’Association diffuse des statistiques sur le marché immobilier résidentiel au Québec, offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l’immobilier et facilite la collecte, la diffusion et l’échange d’information. L’APCIQ a son siège social à Québec et des bureaux administratifs à Montréal et possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l’immobilier du Québec. Suivez ses activités sur apciq.ca ou par l’entremise des réseaux sociaux Facebook , LinkedIn , Twitter et Instagram .

À propos de Centris

Centris.ca est le site Web de l’industrie immobilière québécoise destiné aux consommateurs, où toutes les propriétés à vendre par les courtiers immobiliers au Québec sont réunies à la même adresse. La Société Centris offre aux intervenants du secteur de l’immobilier l’accès à des données immobilières et à une vaste gamme d’outils technologiques. Centris gère aussi le système de collaboration utilisé par plus de 13 000 courtiers immobiliers québécois.

Consultez les communiqués de presse des différentes régions :

RMR de Montréal

RMR de Québec

Agglomération de Granby

Agglomération de Joliette

Agglomérations des Laurentides

Agglomération de Saint-Hyacinthe

Renseignements :