CA trimestriel record de 7,5M€ dans un contexte de crise majeure



Très forte croissance du CA à 15%

Prises de commandes record de 6,1M€ sur le trimestre





Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à l’accélération du revenu et du cash-flow des entreprises, annonce un deuxième trimestre 2020 record, avec une croissance remarquable du chiffre d’affaires et des prises de commandes dans ce contexte de crise majeure.

En commentant cette publication, Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré :

"Le chiffre d’affaires et les prises de commandes ont atteint un niveau sans précédent sur ce deuxième trimestre en dépit d’un contexte économique très dégradé. Avec l’intégralité de nos collaborateurs en télétravail, nous avons néanmoins réalisé le meilleur trimestre de notre histoire sur le plan de l’activité commerciale avec 6,1M€ de nouveaux contrats signés. Cette performance vient couronner de succès tous nos efforts d’innovation, notamment sur l’IA, entrepris au cours de ces dernières années. D’autre part, le positionnement de Sidetrade est en parfaite adéquation avec les priorités actuelles des entreprises visant à accélérer et sécuriser leur génération de cashflow dans un monde de plus en plus digital. Nous sommes dans une très forte dynamique de marché, en France comme à l’international, renforçant à nouveau notre position de leader. Je renouvelle tous mes remerciements à l’ensemble de nos équipes pour leur créativité et leur mobilisation maximale durant cette période inédite ainsi qu’à l’ensemble de nos clients qui nous font confiance dans ces moments difficiles."

CA trimestriel record de 7,5M€ qui démontre la résilience du modèle SaaS

Sidetrade

(en millions d’euros) T2

2020 T2

2019 Variation Chiffre d’Affaires 7,5 6,6 +15%

Les informations 2020 sont des données consolidées non auditées.

Après un premier trimestre en forte progression (+14%), la très bonne dynamique commerciale de Sidetrade s'amplifie sur le deuxième trimestre 2020 avec une croissance organique de 15% par rapport à la même période en 2019 (6,6M€ de CA). La société réalise un chiffre d’affaires au deuxième trimestre de 7,5 M€, le plus élevé de son histoire. Au titre de ce premier semestre, le chiffre d’affaires s’élève à 14,4 M€, en croissance de 14% par rapport à l'exercice précédent.

Plus que jamais, la récurrence du modèle SaaS de l’éditeur a démontré toute sa résilience face à la crise économique. Pour rappel, Sidetrade affiche 89% de revenus récurrents sur le semestre, un de ratios les plus élevé dans l’industrie du logiciel.

Prises de commandes record de 6,1M€ sur le trimestre

La crise du Covid-19 aura révélé l’importance cruciale de la sécurisation du cash-flow des entreprises, ce qui a eu pour effet de dynamiser l’activité commerciale de Sidetrade.

Sur la période, Sidetrade a fait preuve d’une grande capacité d’adaptation et d’innovation. Afin de suivre l’impact de la pandémie du Covid sur les impayés, Sidetrade - en partenariat avec BFM Business - a mis en libre accès un « tracker » révélant l’évolution des retards de paiement depuis le début de l’année : en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas. Cet indicateur se base sur l’analyse des comportements de paiement de plus de 3,7 millions d’entreprises.

Dans ce contexte de crise, de nombreuses directions financières ont réalisé l’urgence d’initier ou d’accélérer la transformation digitale de leurs processus métier. Une enquête menée en mai 2020 par PwC auprès des directeurs financiers établit que 48% d'entre eux accéléreront l'automatisation et le développement des nouvelles formes de travail. De même, une étude de Gartner indique que les directeurs financiers prévoient de maintenir, plutôt que de réduire, les investissements dans des technologies telles que l'Intelligence Artificielle, l'automatisation et l'analyse prédictive. 24% prévoient d'investir davantage dans l'automatisation des processus et des technologies cloud (20%).

En conséquence, la technologie de Sidetrade qui vise à réduire les retards de paiement en s’appuyant sur son Intelligence Artificielle a trouvé un écho très favorable sur le marché. Sur ce deuxième trimestre, la société établit ainsi un nouveau record de son activité commerciale avec 6,1M€ de nouveaux contrats dont 4,9M€ de contrats récurrents. Ces nouveaux clients grands comptes se sont engagés sur des périodes initiales de 38 mois en moyenne, représentant un revenu additionnel de 1,6M€ d’abonnements en base annuelle (« Annual Recurring Revenue » ou « ARR »), contre 1,3M€ au deuxième trimestre 2019.

L’attrition reste maîtrisée sur les grands comptes avec un taux de 4,2% au 30 juin 2020 contre 5% au 30 juin 2019.

Sur la période, Sidetrade étend à nouveau sa présence géographique avec de nouvelles références prestigieuses telles que Veolia (France), Air Liquide (15 pays en Europe), PageGroup (UK, Irlande, US, Canada, Afrique du Sud, Moyen-Orient), Chubb (Australie, Nouvelle-Zélande, Canada), Bidcorp Group (UK), Bunzl (Canada), G4S (Irlande), Cordant Group (global), Atnahs (UK), Impellam (UK), Howden (Europe, US, Australie)…

Après la performance de ce premier semestre, la direction est confiante pour traverser la crise avec une croissance à deux chiffres sur l’exercice 2020.

