A.P. Møller - Mærsk A/S

August 19, 2020 01:56 ET

Vedhæftet halvårsrapport 2020 for A.P. Møller - Mærsk A/S (kun på engelsk).



Administrerende direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S, Søren Skou, udtaler:

”Andet kvartal var som ventet kraftigt påvirket af COVID-19. Vi fokuserede på at beskytte vores medarbejdere og hjælpe såvel kunder som de omgivende samfund ved at opretholde driften af det global netværk af skibe, havne, varehuse og landtransport.

Jeg tilfreds med, at vi trods modvind i markedet fortsætter med at styrke vores indtjening og frie pengestrømme. For ottende kvartal i træk stiger vores driftsindtjening, hvilket især skyldes stram styring af omkostninger, lavere oliepris og højere fragtrater i Ocean-forretningen samt en øget rentabilitet i Logistics & Services.

Med et solidt resultat og en stærk balance står vi til at komme styrket gennem krisen, både finansielt og strategisk.”

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. +45 3363 3106

Head of External Communication, Signe Wagner, tlf. +45 3363 1901



