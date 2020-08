FirstFarms A/S

August 26, 2020 02:58 ET

Fornuftigt halvår giver fortsat forventninger til rekordresultat for 2020



FirstFarms A/S har det første halve år af 2020 forbedret EBITDA med 39% sammenlignet med samme periode sidste år.

Fremgangen skyldes primært, at selskabet i juni 2020 købte selskabet AISM srl. (Nu FirstFarms Agro North srl.) i Nordvestrumænien.

FirstFarms’ driftsgrene har samlet leveret en smule over budgetteret før korrektion for lagerforskydninger på den animalske besætning, og selv om de enkelte landbrug generelt ikke har været direkte berørte af COVID-19, er resultatet fornuftigt set i lyset af den situation landbrugene har opereret i.

Alt i alt et tilfredsstillende halvår, der med opkøbet i Nordrumænien, forventet salg af jord i Vestrumænien de næste 7-10 måneder samt en forventning om lidt højere priser for svin og afgrøder, betyder at FirstFarms fastholder forventningerne til 2020;

Et EBITDA-resultat i intervallet 110-135 mio. kr.

Et EBIT-resultat på 60-85 mio. kr.

Der blev i 2019 realiseret et EBITDA på 96 mio. kr. og EBIT på 48 mio. kr., hvilket var historisk godt. Indfries forventningerne til i år, bliver 2020 endnu et rekordår for FirstFarms.

”Vi har som ambition at udvikle os til et af Europas mest veldrevne og attraktive landbrug. Det kræver dygtige og engagerede medarbejdere, en ambitiøs bestyrelse og en aktionærkreds, der viser tillid og bakker op. Og det har vi,” siger adm. direktør i FirstFarms Anders H. Nørgaard, der gerne afslører formlen til fortsat fremgang i selskabet:

”Vi skal med afsæt i dansk landbrugsledelse fortsat opkøbe, udvikle og drive landbrug med respekt for de omkringliggende samfund. Vi skal fortsat levere produkter af højeste kvalitet, som primært afsættes og forbruges lokalt. Sidst men ikke mindst skal vi fortsat bidrage til udviklingen mod mere bæredygtige landbrug, og eksekvere på nye muligheder, der skaber værdi for forbrugerne og vores investorer.”

Resume



Bestyrelsen og direktionen i FirstFarms A/S har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar - 30. juni 2020.

FirstFarms har i regnskabsperioden realiseret: En omsætning på 151,8 mio. kr. Et EBITDA-resultat på 65,4 mio. kr. Et EBIT-resultat på 39,8 mio. kr. Et resultat før skat på 28,8 mio. kr.



EBITDA og EBIT er forbedret med henholdsvis 18,2 mio. kr. og 16,8 mio. kr. sammenlignet med samme periode sidste år.





FirstFarms har i juni 2020 købt AISM srl. (Nu FirstFarms Agro North srl.) FirstFarms Agro North ejer 2.430 hektar dyrket, bortforpagtet landbrugsjord i Rumænien, et moderne siloanlæg med 6.000 tons lagerkapacitet, fodermølle samt lager- og administrationsfaciliteter. Der er i forbindelse med opgørelsen af værdierne i selskabet realiseret en merværdi i forhold til købsprisen på 19,7 mio. kr. Denne merværdi er indtægtsført i resultatopgørelsen (se side 12-13).



Driftsgrene Mælkeprisen har været lavere end budgetteret, mens effektivitet og produktion har været bedre end forventet. Priserne for små- og slagtegrise er faldet i løbet af første halvår, men FirstFarms forventer at priserne vil stige igen i andet halvår. Besætningen er reguleret med -9 mio. kr. mod 5,6 mio. kr. i samme periode sidste år. Høsten af efterårsafgrøderne har samlet set været lavere end budgetteret. Forårsafgrøderne står tilfredsstillende på nuværende tidspunkt.









Med venlig hilsen

FirstFarms A/S





