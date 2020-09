Communiqué de presse

Neuilly-sur-Seine, le 10 septembre 2020

Le Conseil d’administration de Gaumont, réuni ce jour sous la présidence de Nicolas Seydoux, a arrêté les comptes au 30 juin 2020.

RESULTATS SEMESTRIELS CONSOLIDES au 30 juin 2020

Chiffres significatifs des opérations (en M€) 30 juin 20201 30 juin 2019 Variation Chiffre d’affaires consolidé 69,9 47,4 47% Résultat des activités de production et distribution avant frais de structure 18,3 8,0 129% Résultat consolidé part du groupe -5,9 -18,1 67% Investissements 41,8 71,1 -41% Chiffres significatifs du bilan (en M€) 30 juin 20201 31 décembre 2019 Variation Capitaux propres part du groupe 219,7 230,2 -5% Endettement financier net2 -10,6 30,4 n.a. 1 Les procédures de revue limitée sont effectuées et le rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle est en cours d’émission. 2 Hors dette IFRS16

Le premier semestre 2020 a été marqué par l’instauration d’une situation d’urgence sanitaire en France et dans l’ensemble des pays où intervient Gaumont. Ses principaux effets sur l’exploitation ont été d’une part la fermeture au public des salles de cinéma et d’autre part la suspension temporaire des tournages avant leur reprise avec des normes sanitaires renforcées.

Cela induit un ajustement du plan de sorties de films et un décalage de livraison des productions du Groupe dont les effets seront sensibles au second semestre 2020.

Aucun projet en cours au début de la crise sanitaire n’a été définitivement arrêté et l’exploitation a repris dès la fin du premier semestre. Gaumont a adapté ses outils et ses modes de travail dès le mois de mars afin d’assurer la poursuite de l’activité tout en préservant autant que possible la santé de ses salariés et de ses partenaires.

n CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2020

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2020 s’élève à M€ 69,9 contre M€ 47,4 au 30 juin 2019.

Production cinématographique

Le chiffre d’affaires de l’activité de production et de distribution de films cinématographiques s’élève à M€ 38,2 au 30 juin 2020 contre M€ 34,5 au 30 juin 2019

Le chiffre d’affaires issu de la distribution des films dans les salles françaises s’élève à M€ 3,1 au 30 juin 2020 contre M€ 7,4 au 30 juin 2019. Quatre films ont réalisé 1,2 million d’entrées au premier semestre 2020 alors que cinq films sortis au premier semestre 2019 avaient réalisé 2,8 millions d’entrées. L’exploitation de Papi-Sitter a été interrompue par la fermeture des salles au public du 15 mars 2020 au 22 juin 2020. Tout simplement noir dont la sortie était initialement prévue en avril a été reprogrammé pour une sortie début juillet 2020.

Le chiffre d’affaires lié à la distribution en vidéo et en vidéo à la demande en France s’élève à M€ 4,0 au 30 juin 2020 contre M€ 4,2 au 30 juin 2019. La vente de vidéo physiques a été perturbée par la fermeture des points de vente pendant le confinement. Celui-ci a eu en revanche un effet favorable sur l’exploitation en vidéo à la demande de titres de patrimoine et de films sortis en salles en 2019.

Le chiffre d’affaires lié aux ventes de droits de diffusion aux chaînes de télévision françaises s’élève à M€ 21,2 au 30 juin 2020 contre M€ 9,9 au 30 juin 2019. Les chaînes françaises ont augmenté leurs diffusions de films de cinéma pendant le confinement ce qui a profité aux films du catalogue de Gaumont. Le chiffre d’affaires au 30 juin 2020 comprend également des revenus liés à des droits de première diffusion pour les films Trois jours et une vie, Tout le monde debout et La Mort de Staline.

Le chiffre d’affaires lié aux ventes de films hors de France s’élève à M€ 7,6 au 30 juin 2020 contre M€ 10,6 au 30 juin 2019. Le confinement mondial a eu pour conséquence la suspension des sorties en salles, l’annulation des marchés internationaux et pour effet la diminution des ventes de nouveautés à l’export.



Production télévisuelle

Le chiffre d’affaires de l’activité de production et de distribution d’œuvres télévisuelles s’élève à M€ 29,6 au 30 juin 2020 contre M€ 10,5 au 30 juin 2019.

La série F is for Family Saison 4 a été livrée à Netflix aux Etats-Unis et l’unitaire Neun Tage wach (Nine days awake) a été livré à Pro 7 en Allemagne au cours du premier semestre 2020.

Le chiffre d’affaires au 30 juin 2020 intègre également le revenu de la production aux Etats-Unis de High in the clouds pour Netflix, en France des séries Arsène Lupin, Move et Lords of Scam pour Netflix, en Allemagne de la série The Barbarians pour Netflix et au Royaume-Uni de la troisième saison de Tin Star, pour Sky Atlantic.

n RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2020

Le résultat consolidé part du Groupe de Gaumont se solde par une perte de M€ 5,9 au 30 juin 2020 contre une perte de M€ 18,1 au 30 juin 2019.

Le résultat des activités de production et de distribution de films de long métrage s’élève à M€ 15,1 au premier semestre 2020 contre M€ 7,0 au premier semestre 2019. Cette progression s’explique en premier lieu par les performances de l’exploitation du catalogue de films de cinéma, principalement vendus aux chaînes de télévision françaises.

Le résultat des activités de production et de distribution d’œuvres télévisuelles s’élève à M€ 3,2 au premier semestre 2020 contre M€ 1,0 au 30 juin 2019. La progression est principalement liée à la livraison de F is for Family Saison 4 et à la reconnaissance à l’avancement de la marge sur des productions en cours, comme Arsène Lupin et High in the Clouds.

Le résultat, avant frais de structure, des activités de holding et immobilières s’élève à M€ 0,8 au 30 juin 2020 contre M€ 0,7 au 30 juin 2019.

Les coûts de structure y compris les coûts de financement des besoins généraux s’élèvent à M€ 24,4 au premier semestre 2020 contre M€ 26,9 au 30 juin 2019. Gaumont a déployé un plan de mesures d’économies en lien avec le contexte sanitaire et économique mais a néanmoins poursuivi son investissement dans l’accompagnement du développement des activités européennes et renforcé son pôle Animation au cours du semestre.

n EVOLUTION DE LA STRUCTURE FINANCIERE AU 1er SEMESTRE 2020

Les effets de la crise sanitaire ont été analysés et aucun indice de dégradation de la valeur des actifs du groupe n’a été identifié.

Gaumont présente une trésorerie nette de M€ 10,6 au 30 juin 2020 contre un endettement financier net de M€ 30,4 au 31 décembre 2019. Cette position comprend principalement M€ 130,4 de trésorerie positive, M€ 60,0 d’emprunt obligataire et M€ 51,4 de crédits auto-liquidatifs, assis sur les recettes des séries américaines.

Les investissements dans les œuvres cinématographiques s’élèvent à M€ 5,5 au premier semestre 2020 contre M€ 14,6 au premier semestre 2019. Les investissements dans les œuvres télévisuelles s’élèvent à M€ 36,2 au premier semestre 2020 contre M€ 56,5 au premier semestre 2019. L’interruption des tournages en raison de la crise sanitaire, en particulier celui de Narcos Mexico Saison 3, a entraîné une baisse des investissements de la période de l’ordre de M€ 20,0. Ces investissements se reporteront sur les périodes suivantes au rythme de la reprise d’activité.

En mars 2020, Pathé a procédé au paiement anticipé de la dernière échéance de M€ 63,3 de règlement du prix d’acquisition des parts dans Les Cinémas Gaumont Pathé, due au 30 juin 2020.

n EVENEMENTS RECENTS ET PERSPECTIVES

Les perspectives de sorties de films en salles et de livraisons d’œuvres en 2020 ont évolué du fait de la fermeture au public des salles de cinéma en France au printemps 2020, de la suspension temporaire des tournages et du délai de mise en place des dispositifs de travail à distance pour la production d’œuvres d’animation.

Un film est sorti en salles depuis le 1er juillet 2020 :

Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi et John Wax, avec Jean-Pascal Zadi et Fary. Sorti le 8 juillet, le film a réalisé plus de 740 000 entrées.

La sortie en salles de trois films est prévue avant le 31 décembre 2020 :

Adieu les cons d'Albert Dupontel, avec Virginie Efira, Albert Dupontel et Nicolas Marié ;

Aline ! de Valérie Lemercier, avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Arnaud Préchac et Michel Drucker ;

Mystère de Denis Imbert, avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain et Eric Elmosnino.

Quatre films dont la sortie en salles était initialement prévue en 2020 sont désormais programmés en 2021.

Les œuvres suivantes doivent être livrées au cours du second semestre 2020 :

Productions françaises : Bronx, long métrage d’Olivier Marchal, à Netflix ; L’Art du crime, saison 4, à France 2 ; Move, à Netflix.

Production américaine : Trial 4, à Netflix.

Production allemande : The Barbarians, à Netflix.

Production anglaise : Tin Star, saison 3, à SKY Atlantic.

La livraison initialement prévue en 2020 de cinq séries de fiction et d’une série d’animation jeunesse est reportée à 2021.

Ce programme reste toutefois soumis aux aléas liés à l’évolution de l’épidémie au cours des mois à venir.

n PROCHAINES DATES DE COMMUNICATION FINANCIERE

Le communiqué sur les résultats annuels consolidés au 31 décembre 2020 sera publié le 11 mars 2021.





ANNEXE : Chiffre d’affaires consolidé semestriel

Chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité (en millions d’euros) 30-juin-20 30-juin-19 % de variation Production cinématographique 38,2 34,5 11% Salles France 3,1 7,4 -57% Vidéo France 1,4 3,1 -55% Vidéo à la demande France 2,7 1,2 125% Télévision France 21,2 9,9 114% International films 7,6 10,6 -29% Autres produits d'exploitation des films 1 2,2 2,3 -6% Production télévisuelle 29,6 10,5 181% Fictions américaines 19,2 1,8 948% Fictions françaises et européennes 7,5 5,8 31% Films et séries d'animation 2,9 2,9 -2% Redevance de marque 0,7 1,3 -44% Autres produits divers 2 1,4 1,2 24% GROUPE GAUMONT 69,9 47,4 47% 1 Dont principalement les produits dérivés, l'édition musicale et les activités de GP Archives 2 Dont principalement les locations immobilières et diverses prestations de services rendues à des tiers

