MONTRÉAL, 17 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ressources Komet Inc. («Komet» ou la «société») (TSX-V: KMT) est heureuse d’annoncer les résultats des votes à son assemblée annuelle d’actionnaires tenue le 15 septembre 2020.



M. Robert Wares, président du conseil et président par intérim de Komet, a déclaré: « La société a obtenu un soutien exceptionnel des actionnaires pour tous les éléments proposés, y compris le changement de nom pour Brunswick Exploration, et nous souhaitons la bienvenue à Mme. Amy Satov et M. Jeff Hussey au conseil d’administration. Un nouveau symbole boursier sera annoncé dès que l'approbation de la Bourse de croissance TSX sera reçue. La clôture du financement en cours, annoncée précédemment, devrait avoir lieu à la fin du mois, ce qui permettra à la société de lancer ses nouveaux programmes d'exploration au Nouveau-Brunswick et au Québec ».

Les résultats des votes des actionnaires sont les suivants:

Élection des administrateurs



Les personnes suivantes ont été mises en nomination à titre d'administrateurs de la Société; les résultats détaillés du vote sont les suivants :

Candidats

Votes pour % de votes

pour Abstention

de vote %

d’abstentions Pierre Colas 42 962 215 99,955 % 19 500 0,045% Jeff Hussey 42 962 215 99,955 % 19 500 0,045% André Le Bel 42 962 215 99,955 % 19 500 0,045% Amy Satov 42 962 215 99,955 % 19 500 0,045% Mathieu Savard 42 962 215 99,955 % 19 500 0,045% Robert Wares 42 962 215 99,955 % 19 500 0,045%



Nomination des auditeurs



Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, ont été nommés à titre d’auditeurs de la Société pour l’année en cours : Votes pour % de votes pour Abstention de vote % d’abstention 43 077 271 100% 0 0%



Changement de nom



La résolution spéciale autorisant un amendement aux statuts de la société afin de modifier le nom de la société de “Les Ressources Komet inc. / Komet Resources Inc.” à “Brunswick Exploration Inc.” a été approuvée comme suit:

Votes Pour % de votes pour Votes Contre % de votes contre 42 799 715 99,577% 182 000 0,423%

Changement de siège social

La résolution spéciale autorisant un amendement aux statuts de la société afin de modifier le siège social de la société pour le district de Montréal a été approuvée comme suit:

Votes Pour % de votes pour Votes Contre % de votes contre 42 799 715 99,577% 182 000 0,423%





Pour de plus amples renseignements relatifs au présent communiqué, veuillez communiquer avec



Robert Wares, Président du conseil et président par intérim (r.wares@kometgold.com).



La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué.