MONTRÉAL, 30 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est heureux d’annoncer qu’il a terminé l’élaboration de son Plan d’exploitation hivernale 2020–2021. Le Plan prend en compte les exigences de la Loi sur la modernisation des transports au Canada et la rétroaction fournie par des intervenants clés; il présente les priorités, les mesures et les investissements actuels et futurs qui permettront au CN de faire face à l’hiver et de répondre à la demande de transport de marchandises de ses clients.



Le Plan d’exploitation hivernale présente les investissements déjà faits ou à venir, ainsi que les méthodes d’exploitation novatrices adoptées par le CN afin de répondre à la demande des clients et d’accroître sa résilience et sa capacité à reprendre ses activités dans des conditions d’exploitation extrêmes. Les investissements dans des mesures précises, comme le matériel et les infrastructures clés, aident la Compagnie à acheminer plus de marchandises de façon sécuritaire et efficace, et à réduire l’incidence des conditions météorologiques imprévisibles.

« Nous nous préparons pour l’hiver activement en mettant en œuvre des mesures précises pour faire face aux conditions extrêmes inévitables. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que notre capacité à exercer nos activités en cette période difficile découle en grande partie des investissements stratégiques records que nous effectuons dans notre infrastructure ainsi que de l’ingéniosité de nos cheminots. »

- Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Plan d’exploitation hivernale du CN, visitez cn.ca/winterplan.

