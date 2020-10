FirstFarms A/S

October 05, 2020 10:15 ET

October 05, 2020 10:15 ET

Michael Hyldgaard er pr. 1. oktober 2020 ansat som Group CFO i FirstFarms A/S

Michael Hyldgaard kommer fra en stilling som Senior Manager hos PwC Danmark og har 20 års erfaring fra revisionsbranchen, hvor han blandt andet har rådgivet større udenlandske koncerner og landbrug.

”Michael får blandt andet til opgave at optimere økonomifunktionen i Danmark og sikre en optimal understøttelse, udvikling og vidensdeling i de udenlandske økonomifunktioner. Michaels store erfaring, ikke mindst fra landbrugssektoren, bliver et væsentligt bidrag til FirstFarms’ fortsatte udvikling og vækst”, siger CEO Anders H. Nørgaard.

Michael Hyldgaard afløser Jørgen Svendsen, hvis kompetencer og store erfaring fremover skal udnyttes med fokus på Investor Relations og compliance på koncern niveau.

Nuværende Head of Business Development, Søren Bredvig, udnævnes samtidig til COO for FirstFarms’ samlede aktiviteter i Rumænien. FirstFarms er i færd med en større omlægning og udvidelse af selskabets aktiviteter i Rumænien og har senest købt landbrugsselskabet AISM srl.

Søren Bredvig fortsætter desuden i rollen som Head of Business Development.



Tina Thomsen, der hidtil har været assistent for Anders H. Nørgaard, er udnævnt til direktionssekretær for den samlede ledelse.

Med venlig hilsen

FirstFarms A/S

For yderligere information:

Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87

Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab, der opkøber og driver landbrug i Østeuropa. Vi udvikler de enkelte landbrug til moderne virksomheder, der leverer mælk, kød og korn af bedste kvalitet til de lokale fødevarevirksomheder. FirstFarms bidrager til, og bifalder, udviklingen mod et mere bæredygtigt landbrug.



Vedhæftede filer