SUNNYVALE, Calif. et BIRMINGHAM, Ala., 05 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trimble (NASDAQ: TRMB) et Command Alkon annoncé aujourd'hui que le Command Alkon, une société du portefeuille Thoma Bravo et fournisseur de la principale plate-forme de collaboration entre acteurs du secteur de la construction, avoir signé un accord en vue d’acquérir Trimble Construction Logistics. La transaction devrait être conclue au cours du dernier trimestre 2020. Les conditions financières n'ont pas été communiquées.



L’acquisition combinera le meilleur des solutions de télémétrie de Trimble Construction Logistics avec les principales offres de gestion de flotte et de personnel que Command Alkon fournit à la communauté de l’industrie de la construction.

Les solutions de Trimble Construction Logistics fournissent aux responsables de la livraison du béton prêt à l’emploi, des enrobés et des agrégats des outils pour suivre, planifier, acheminer et communiquer avec leur flotte de véhicules en vue d’une livraison optimisée des produits. Les flottes de véhicules bénéficient de la géolocalisation et de l'état des véhicules, en temps réel, de la navigation détaillée, de la surveillance et des diagnostics, ainsi que de capacités d'analyse et de reporting.

Command Alkon est un leader de l'industrie grâce à ses solutions technologiques destinées aux fournisseurs de matériaux, aux transporteurs et aux entrepreneurs dans le secteur de la construction. La société a développé un ensemble de solutions fiables qui couvre la chaîne de valeur de cette industrie, fournissant des technologies essentielles à ses clients.

«Alors que nous travaillons à l’exécution de la stratégie Connect and Scale 2025 de Trimble, nous évaluons continuellement notre portefeuille d’activités», a déclaré Rob Patiner, président et CEO de Trimble. «Puisque nous recentrons nos efforts sur les principales capacités de développement de la société, Command Alkon est apparu comme la solution idéale pour poursuivre dans cette voie, les activités de béton prêt à l'emploi et d'agrégats étant les principaux domaines d’excellence de son portefeuille d'offres.»

«Command Alkon s'est engagé à fournir des solutions innovantes pour la digitalisation du secteur de la construction, et cette transaction illustre notre promesse», a déclaré Phil Ramsey, PDG de Command Alkon. «Conformément à notre stratégie, cette acquisition permettra de proposer des solutions plus robustes et durables et fournira des informations précieuses favorisant une efficacité accrue et de meilleures prises de décisions concernant les flottes de véhicules de nos clients.»

L’activité Construction Logistics de Trimble fait partie du segment Bâtiment et Infrastructure. La vente n’aura pas d’impact significatif sur positionnement de Trimble ou sur ses résultats financiers globaux.

À PROPOS DE COMMAND ALKON

En tant que fournisseur de la principale plate-forme de collaboration entre acteurs de du secteur de la construction, les solutions Command Alkon permettent une collaboration numérique de l’ensemble de la chaîne d'approvisionnement bénéficiant ainsi à toute la communauté de la construction. CONNEX, plate-forme technologique conçue pour cette industrie, permet aux partenaires commerciaux d'automatiser et d'intégrer les processus commerciaux, de refléter l’état en temps réel des commandes et des livraisons de matières premières, et de partager leurs informations pour garantir les résultats attendus. Command Alkon a son siège à Birmingham, en Alabama, et possède des bureaux dans le monde entier. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site france.commandalkon.com.

À PROPOS DE TRIMBLE

Trimble transforme la façon dont le monde fonctionne en fournissant des produits et des services qui connectent les mondes physique et numérique. Les technologies de base en matière de positionnement, de modélisation, de connectivité et d'analyse de données permettent aux clients d'améliorer la productivité, la qualité, la sécurité et la durabilité. Des produits spécialement conçus aux solutions de cycle de vie d'entreprise, les logiciels, le matériel et les services Trimble transforment des secteurs tels que l'agriculture, la construction, le géospatial et le transport. Pour plus d'informations sur Trimble (NASDAQ: TRMB), rendez-vous sur le site www.trimble.com.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant les opérations commerciales et les perspectives de Trimble, y compris l'impact de la cession de l'activité de logistique de construction. Ces déclarations prospectives sont susceptibles de changer, et les résultats réels peuvent différer considérablement en raison de certains risques et incertitudes. Les facteurs susceptibles d'entraîner ou de contribuer à des changements dans ces déclarations prospectives comprennent, mais sans s'y limiter, la satisfaction en temps opportun de diverses conditions de clôture de la cession, et si la cession est achevée dans les délais prévus, ou pas du tout. De plus amples informations sur les facteurs potentiels susceptibles d'affecter les activités et les résultats financiers de Trimble sont présentées dans les rapports déposés auprès de la SEC, y compris les rapports trimestriels de Trimble dans le formulaire 10-Q et son rapport annuel dans le formulaire 10-K. Toutes les déclarations prospectives sont basées sur les informations disponibles pour Trimble à la date des présentes, et Trimble n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations.

