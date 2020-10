SUNNYVALE, Calif. en BIRMINGHAM, Ala., Oct. 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Command Alkon, een Thoma Bravo-portfoliobedrijf en aanbieder van oplossingen voor leveranciers aan de bouwsector, heeft vandaag aangekondigd dat het een overeenkomst gaat tekenen om Trimble Construction Logistics over te nemen, een divisie van Trimble Incorporated en een leider in wagenparkbeheer oplossingen voor de bouwsector. Na afronding van deze transactie zullen alle technologische oplossingen en teamleden van Trimble Construction Logistics opereren onder het merk Command Alkon. De transactie zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2020 worden afgerond. Financiële bepalingen zijn niet bekendgemaakt.



De overname combineert het beste van Trimble Construction Logistics’ telematica-oplossingen met Command Alkons toonaangevende aanbod voor wagenpark- en personeelsbeheer voor de bouwsector.

De logistieke oplossingen van Trimble voor de bouwsector bieden betonmortel en toeslagmateriaal leveranciers tools om het wagenpark te volgen, plannen, routeren en communiceren voor een efficiënte levering van producten. Wagenparken profiteren van geautomatiseerde realtime voertuiglocatie en -status, stapsgewijze navigatie, monitoring en diagnostiek, evenals bedrijfsanalyses en rapportages.

Command Alkon leidt de industrie met zijn technologische oplossingen voor leveranciers van betonmortel, toeslagmateriaal, transporteurs en aannemers in de bouwsector. Het bedrijf heeft een robuuste reeks oplossingen ontwikkeld die de waardeketen van de branche omspannen, bedrijfskritische technologie voor zijn klanten bieden.

“Terwijl we werken aan de uitvoering van Trimbles Connect & Scale 2025-strategie, evalueren we voortdurend ons portfolio van bedrijven", aldus Rob Painter, President and CEO van Trimble. "Nu we onze inspanningen heroriënteren op de centrale bouwcapaciteiten van het bedrijf, past Command Alkon perfect bij deze gelegenheid, aangezien activiteiten rond beton en toeslagmaterialen de belangrijkste aandachtsgebieden zijn voor hun portfolio."

"Command Alkon is toegewijd aan het leveren van oplossingen die de bouwsector digitaliseren en innoveren, en deze transactie maakt die belofte waar", aldus Phil Ramsey, CEO van Command Alkon. "In overeenstemming met onze strategie zal deze overname robuustere, duurzamere oplossingen mogelijk maken en waardevolle inzichten opleveren die leiden tot grotere efficiëntie en verbeterde besluitvorming in de wagenparken van onze klanten."

De logistieke activiteiten van Trimble in de bouwsector zijn onderdeel van het segment Bouw en Infrastructuur. De verkoop zal geen wezenlijke invloed hebben op het segment van Trimble of de algemene financiële resultaten.

Over Command Alkon

Als de aanbieder van technologie voor leveranciers in de bouwsector biedt Command Alkon digitale oplossingen in de toeleveringsketen binnen de bouwsector.

CONNEX, een technologieplatform dat is gemaakt voor de industrie, stelt zakenpartners in staat bedrijfsprocessen te automatiseren en te integreren, real-time inzicht te krijgen in bestellingen en leveringen van materialen, en kennis te delen om de zekerheid van resultaten te bevorderen. Command Alkon heeft zijn hoofdkantoor in Birmingham, Alabama, en heeft kantoren op locaties over de hele wereld. Bezoek netherlands.commandalkon.com voor meer informatie.

Over Trimble

Trimble verandert de manier waarop de wereld werkt door producten en diensten te leveren die de fysieke en digitale wereld met elkaar verbinden. Kerntechnologieën op het gebied van positionering, modellering, connectiviteit en data-analyse stellen klanten in staat de productiviteit, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid te verbeteren. Van speciaal gebouwde producten tot levenscyclusoplossingen voor ondernemingen: de software, hardware en services van Trimble veranderen industrieën zoals landbouw, bouw, geospatiale en transport. Ga voor meer informatie over Trimble (NASDAQ: TRMB) naar: www.trimble.com.

Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken over de bedrijfsactiviteiten en vooruitzichten van Trimble, inclusief de impact van de afstoting van de bouwlogistiek. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan verandering en de werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen vanwege bepaalde risico's en onzekerheden. Factoren die kunnen leiden tot of kunnen bijdragen aan veranderingen in dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn onder meer, maar zijn niet beperkt tot, tijdige vervulling van verschillende voorwaarden voor het afronden van de afstoting, en of de afstoting op de beoogde tijdlijn is voltooid of helemaal niet. Meer informatie over mogelijke factoren die de zakelijke en financiële resultaten van Trimble kunnen beïnvloeden, wordt uiteengezet in rapporten die zijn ingediend bij de SEC, inclusief Trimble's kwartaalrapporten op Form 10-Q en haar jaarrapport op Form 10-K. Alle toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op informatie waarover Trimble beschikt op de datum hiervan, en Trimble aanvaardt geen verplichting om dergelijke verklaringen bij te werken.

