SUNNYVALE, Calif. and BIRMINGHAM, Ala., Oct. 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Trimble (NASDAQ: TRMB) e a Command Alkon anunciaram hoje que a Command Alkon, uma empresa do portfólio da Thoma Bravo e fornecedora líder de uma plataforma de colaboração de fornecedores para a Construção Civil, entrou em um acordo definitivo para adquirir o negócio de logística de construção civil da Trimble. A transação deve ser concluída no quarto trimestre de 2020. Os termos financeiros não foram divulgados.



A aquisição combinará o melhor das soluções de telemetria da Trimble Construction Logistics com as ofertas líderes de gestão de frotas e de força de trabalho da Command Alkon para a comunidade de materiais para a construção.

O portfólio da Trimble Construction Logistics inclui soluções de hardware e software baseado em nuvem que rastreiam dados para concreto e agregados via GPS, como comportamento de condução, desempenho do veículo, manutenção e segurança do motorista. As frotas se beneficiam de localização e status de veículos automatizados em tempo real, navegação passo a passo, monitoramento e diagnóstico, bem como análises e relatórios de negócios.

A Command Alkon lidera o setor com suas soluções de tecnologia para fornecedores de materiais pesados, transportes e empreiteiros na área de construção civil pesada. A empresa desenvolveu um conjunto robusto de soluções que abrange a cadeira de valor da indústria, fornece tecnologia de missão crítica para seus clientes e é administrado por uma equipe de gerenciamento de primeira linha.

“Enquanto trabalhamos na execução da estratégia Connect and Scale 2025 da Trimble, estamos avaliando continuamente nosso portfólio de negócios”, disse Rob Painter, president y CEO da Trimble. “À medida que reorientamos nossos esforços nas principais capacidades de construção da empresa, a Command Alkon se encaixa perfeitamente nessa oportunidade, com combinações prontas e agregados de negócios como as principais áreas de foco para seu portfólio de ofertas.”

“A Command Alkon está comprometida em fornecer soluções que digitalizam e inovam a indústria de materiais para a construção, e esta transação cumpre essa promessa”, disse Phil Ramsey, CEO da Command Alkon. “Consistente com nossa estratégia, esta aquisição permitirá soluções mais robustas e duradouras e permitirá insights valiosos que geram maior eficiência e melhor tomada de decisão em todas as frotas de nossos clientes.”

O negócio de logística de construção da Trimble foi relatado como parte do Segmento de Construção e Infraestrutura. A venda não terá um impacto material no segmento da Trimble ou nos resultados financeiros gerais.

SOBRE A COMMAND ALKON

Como provedora da Plataforma Líder de Colaboração de Fornecedores de Materiais para a Construção, as soluções da Command Alkon oferecem colaboração digital para a cadeia de suprimentos em toda a comunidade de materiais para a construção. O CONNEX, uma plataforma de tecnologia construída para a indústria, permite aos parceiros de negócios automatizar e integrar processos de negócios, capturar visibilidade em tempo real de pedidos e entregas de materiais pesados e compartilhar conhecimentos para promover a certeza dos resultados. A Command Alkon está sediada em Birmingham, Alabama, e possui escritórios em todo o mundo, no Brasil estamos em São José do Rio Preto interior de São Paulo. Para mais informações, visite brazil.commandalkon.com.

SOBRE A TRIMBLE

A Trimble está transformando a maneira como o mundo funciona, fornecendo produtos e serviços que conectam os mundos físico e digital. As principais tecnologias de posicionamento, modelagem, conectividade e análise de dados permitem que os clientes melhorem a produtividade, qualidade, segurança e sustentabilidade. De produtos desenvolvidos especificamente a soluções de ciclo de vida empresarial, o software, hardware e serviços da Trimble estão transformando setores como agricultura, construção, geoespacial e transporte. Para obter mais informações sobre a Trimble (NASDAQ: TRMB): www.trimble.com.

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas com relação às operações comerciais e perspectivas da Trimble, incluindo o impacto do desinvestimento do negócio de logística de construção. Estas declarações prospectivas estão sujeitas a alterações e os resultados reais podem diferir materialmente devido a certos riscos e incertezas. Fatores que podem causar ou contribuir para mudanças em tais declarações prospectivas incluem, mas não estão limitados à satisfação oportuna de várias condições para o fechamento da alienação, e se a alienação foi concluída no cronograma pretendido ou de todo. Mais informações sobre os fatores potenciais que podem afetar os negócios e resultados financeiros da Trimble são apresentadas nos relatórios arquivados na SEC, incluindo os relatórios trimestrais da Trimble no Formulário 10-Q e seu relatório anual no Formulário 10-K. Todas as declarações prospectivas são baseadas nas informações disponíveis para a Trimble na data deste documento, e a Trimble não assume nenhuma obrigação de atualizar tais declarações.

Para mais informações, contate:

Karli Langner

Command Alkon

(205) 879-3282 x 3968

klangner@commandalkon.com

Lea Ann McNabb

Trimble, Inc.

+1 408-481-7808

leaann_mcnabb@trimble.co