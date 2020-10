MONTRÉAL, 06 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brunswick Exploration Inc., anciennement Les Resources Komet Inc. ("Brunswick" ou la "société") est heureuse d'annoncer que la Bourse de croissance TSX ("TSXV") a approuvé le changement de symbole boursier de la société à la TSXV.



À compter de ce matin, le mardi 6 octobre 2020, les actions ordinaires de la société se négocient à la Bourse de croissance TSX sous le symbole "BRW" (TSXV:BRW). Le précédent symbole de négociation était "KMT".

Aucune action n'est requise de la part des actionnaires actuels dans le cadre de ce changement et aucune modification n'a été apportée au capital-actions de la société.

La société a récemment conclu un placement privé sans courtier de 1,6 million de dollars en unités et de 1,7 million de dollars en actions accréditives et est en bonne position pour commencer ses programmes d'exploration de métaux de base au Québec et au Nouveau-Brunswick. Un total de 117 287 368 actions ordinaires de la société sont actuellement émises et en circulation.

M. Robert Wares, président du conseil d'administration et président intérimaire de Brunswick, a commenté : "La restructuration de la société se déroule très bien avec un soutien exceptionnel des actionnaires. Nous sommes maintenant prêts à lancer d'excellentes initiatives d'exploration dans l'Est du Canada et nous cherchons à acquérir de nouveaux projets dans les métaux de base et les métaux précieux".

À propos de Brunswick

La société est une société d'exploration minière basée à Montréal et inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. Elle a mis ses actifs africains en vente et se concentre désormais sur l'exploration et le développement de propriétés aurifères et de métaux de base dans l'Est du Canada. À court terme, elle se concentrera sur l'exploration des métaux de base dans la région de Chibougamau au Québec et dans le camp de Bathurst au nord du Nouveau-Brunswick.

Relations avec les investisseurs/renseignements

M. Robert Wares, président du conseil d'administration et président par intérim (r.wares@kometgold.com).

