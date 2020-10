Recommandation à l’achat avec un objectif de cours de 151 euros par action*



Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à l’accélération du revenu et du cash-flow des entreprises, annonce que Midcap Partners, société de bourse spécialisée en small & mid caps, initie la couverture de Sidetrade avec un objectif de 151 euros par action.

Sidetrade annonce l’élargissement de la couverture de son titre en analyse financière avec le suivi par Midcap Partners, société de bourse et banque d'affaires spécialisée sur les small & mid caps, via un contrat d’accompagnement. Implantée à Paris et à Londres, Midcap Partners a l’empreinte d’une société de bourse internationale pour renforcer la visibilité de Sidetrade auprès d’investisseurs, notamment sur l’axe franco-britannique.

MidCap Partners a initié la couverture de Sidetrade avec une recommandation à l’achat et un prix cible de 151 euros, basé sur la stratégie de la société, sa position sur le marché du BtoB ainsi que son potentiel de développement. En commentant cette publication, Charles-Henri Berbain, Managing Partner et fondateur de Midcap Partners, a indiqué :

« Nous sommes ravis de renforcer la visibilité de Sidetrade auprès d’investisseurs européens, britanniques et américains. Sidetrade est l’un des rares véhicules SaaS coté à Paris, et représente un potentiel de croissance solide sur un marché mondial en plein essor. Nous sommes confiants dans la capacité d’exécution du management pour aller le conquérir. »

L’analyse financière intitulée « Sidetrade – Par ici la monnaie » par Midcap Partners est accessible sur https://www.sidetrade.fr/societe/investisseurs/. Midcap Partners publiera des notes de recherche sur la société selon son actualité, et organisera régulièrement des rencontres avec des investisseurs ciblés.

Le titre Sidetrade est par ailleurs suivi par la société de bourse Gilbert Dupont (Groupe Société Générale), dont l’analyste avait initié la couverture de Sidetrade en Juillet 2009.

* Tous les rapports sur Sidetrade préparés par des analystes représentent les opinions de ces analystes et pas nécessairement celles de Sidetrade. Cette information ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières en France, en Europe, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.





Prochaine publication

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020 : 20 octobre 2020 (après Bourse)

Relations investisseurs

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

Relations médias

Alexandre André +33 7 62 71 63 89 aandre@sidetrade.com

