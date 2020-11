Silkeborg IF Invest A/S

Nasdaq Copenhagen



Silkeborg, den 4. november 2020



Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2020



Vedr.: Salg af Frederik Alves Ibsen.

I forlængelse af fondsbørsmeddelelse nr. 8 / 2020 af 10. oktober 2020 skal det hermed oplyses, at selskabets dattervirksomhed Silkeborg IF A/S dels har modtaget information om, at spillerens individuelle betingelser er opfyldt og dels at eneste udestående forbehold i transferaftalen er spillerens opnåelse af arbejds- og opholdstilladelse. Det er selskabets forventning, at dette falder på plads inden årets udgang, hvorved spilleren formelt kan skifte klub i januar 2021.

Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst rettet til undertegnede.

Med venlig hilsen

Silkeborg IF Invest A/S

Kent Madsen Claus Christensen

Adm. direktør Økonomidirektør

Vedhæftet fil