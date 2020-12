Bestyrelsen for FirstFarms A/S har vedtaget følgende finanskalender for 2021:



25. marts 2021 Årsregnskab 2020

27. april 2021 Generalforsamling

26. maj 2021 Delårsrapport 1. januar – 31. marts 2021

25. august 2021 Delårsrapport 1. januar – 30. juni 2021

24. november 2021 Delårsrapport 1. januar – 30. september 2021

Forslag fra aktionærer til behandling på generalforsamlingen den 27. april 2021 skal være bestyrelsen i hænde senest den 16. marts 2021.





Med venlig hilsen

FirstFarms A/S





For yderligere information:

Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.





Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.



Vedhæftet fil