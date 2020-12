Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovei „INVL Technology“ priklausančios IT infrastruktūros paslaugų ir programavimo grupės „Novian“ pagrindinės bendrovės BAIP ir „Algoritmų sistemos“ pakeitė pavadinimus ir nuo 2020 m. gruodžio 8 dienos veikia atitinkamai kaip „Novian Technologies“ ir „Novian Systems“. Pavadinimų keitimai užfiksuoti bendrovių įstatuose, kuriuos šalies Registrų centras įregistravo 2020 m. gruodžio 8 dieną.



Sprendimą keisti įmonių pavadinimus „Novian“ grupė priėmė siekdama stiprinti pozicijas tarptautiniu mastu ir didinti vertę klientams siūlydama kompleksines paslaugas rinkoje augant skaitmenizacijos poreikiams. Bendras „Novian“ vardas įtvirtina grupės siekį dar aktyviau bendradarbiauti IT infrastruktūros, programavimo ir skaitmeninimo srityse bei didinti vertę klientams siūlant ir kompleksines paslaugas. Grupės įmones pristato naujas „Novian“ grupės interneto puslapis www.novian.lt.

„Novian“ grupės technologijų srityje dirba bendrovė „Novian Technologies“ Lietuvoje, taip pat Estijos „Andmevara Services OU“ ir jos antrinė bendrovė Moldovoje „Andmevara SRL“. Programavimo srityje Lietuvoje veikia „Novian Systems“ ir „Acena“, kurią artimiausiu metu planuojama prijungti prie „Novian Systems“. Taip pat šioje srityje veikia Estijoje įsikūrusi „Andmevara AS“. Žiniasklaidos stebėjimo ir turinio segmentavimo bei skaitmeninimo programinės įrangos tiekėja „Zissor“ veikia Norvegijoje.

Pasaulis aktyviai skaitmenizuojasi, auga greitų sprendimų, kuriais siekiama spręsti verslo, miestų ar šalių atskirų sričių iššūkius, poreikis, tad IT procesai yra sparčiai integruojami. Mūsų atsakas – būti tokiems, kokių reikia klientams – sujungti pajėgumus ir kompetencijas, pasiūlant jiems ne tik technologinę kokybę ir kompleksiškumą, bet ir greitį šalies, regiono ar pasaulio mastu", – sakė „Novian" direktorius Evaldas Rėkus.

„Pasaulis aktyviai skaitmenizuojasi, auga greitų sprendimų, kuriais siekiama spręsti verslo, miestų ar šalių atskirų sričių iššūkius, poreikis, tad IT procesai yra sparčiai integruojami. Mūsų atsakas – būti tokiems, kokių reikia klientams – sujungti pajėgumus ir kompetencijas, pasiūlant jiems ne tik technologinę kokybę ir kompleksiškumą, bet ir greitį šalies, regiono ar pasaulio mastu“, – sakė „Novian“ direktorius Evaldas Rėkus.

Pasak jo, bendras „Novian“ vardas įtvirtina grupės siekį stiprinti tarptautines pozicijas dar aktyviau bendradarbiaujant IT infrastruktūros, programavimo ir skaitmeninimo srityse. „Šis pokytis užtikrina klientui, kad į kurią grupės bendrovę ar kurioje šalyje besikreiptų, jis gaus paslaugų paketą pagal savo poreikius“,– sakė E. Rėkus.

Jo teigimu, įmonių pavadinimuose pradedamas naudoti „Novian“ pavadinimas reiškia ir sprendimų efektyvumą taikant inovacijas. „Grupės įmonės turi daug patirties, kuri ypač pasiteisina integruojant klasikinius ir naujausius technologinius sprendimus. Be to, pagreičio sprendžiant iššūkius suteikia „Novian“ prioritetas tokioms aktualioms sritims kaip aukšto našumo skaičiavimo įrenginiai, skaitmeninė transformacija, didieji duomenys ir dirbtinis intelektas“, – sakė vadovas.

Šiandien į „Novian“ grupę susijungusios įmonės yra įsikūrusios penkiose Europos šalyse ir teikia per pusšimtį paslaugų bei sprendimų.

„Novian Technologies“ generalinio direktoriaus Gyčio Umanto teigimu, IT šiandien apima visa, kas susiję su veiklos skaitmenizacijos iššūkiais, o iš tiekėjų tikimasi kompleksiško požiūrio į sprendimą. „Mūsų kuriami sprendimai remiasi ne tik sukauptomis žiniomis ir patirtimi, bet ir partneryste su pasauliniais gamintojais, leidžiančia iš daugybės pasirinkimų parinkti aktualiausius. Be to, bet kada galime išplėsti siūlomų IT sprendimų spektrą kitų grupės įmonių paslaugomis – nuo programavimo iki skaitmeninimo – ar veikti kaip visas reikiamas IT paslaugas teikiantis generalinis rangovas“, – sakė vadovas.

„Novian“ grupės technologijų srityje dirba bendrovė „Novian Technologies“ Lietuvoje, taip pat Estijos „Andmevara Services OU“ ir jos antrinė bendrovė Moldovoje „Andmevara SRL“.

„Šiandien sudėtinga rasti sritį, kur nebūtų pritaikomos IT programos ar aplikacijos. Sistemų kompleksiškumas didėja, jų kūrimas tampa vis sudėtingesnis: programuotojai turi išmanyti ir atitinkamų IT įrankių subtilybes, ir konkrečios veiklos srities poreikius, ir teisinę bazę, kad įrankis tinkamai veiktų. Tad patyrusių IT infrastruktūros specialistų darbas komandoje neretai yra būtinas, o naują pagreitį suteikia grupės pajėgų sujungimas“, – sako „Novian Systems“ generalinė direktorė Elena Vengrienė. Pasak jos, iki šiol „Novian“ grupės bendrovės sėkmingai dirbo įvairiuose bendruose projektuose, o nuo šiol dar labiau sustiprins šį bendradarbiavimą.

„Novian“ grupės programavimo srityje Lietuvoje veikia „Novian Systems“ ir „Acena“, kurią artimiausiu metu planuojama prijungti prie „Novian Systems“. Taip pat šioje srityje veikia Estijoje įsikūrusi „Andmevara AS“.

2019 m. prie „Novian“ grupės prisijungusi Norvegijos bendrovė „Zissor“ yra žinoma žiniasklaidos stebėjimo ir spausdintų ar skenuotų dokumentų turinio segmentavimo bei skaitmeninimo programinės įrangos tiekėja. „Zissor“ išplėtė paslaugų portfelį kitų „Novian“ grupės įmonių programavimo, IT infrastruktūros paslaugomis bei sprendimais.

„Novian“ grupės įmonės per šių metų tris ketvirčius uždirbo 17,4 mln. eurų agreguotų pajamų arba 13,7 proc. daugiau nei per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį. 70 proc. pajamų buvo gauta iš Lietuvoje vykdomų projektų (pernai 8,9 mln. eurų arba 58,5 proc.). Grupės įmonių agreguota EBITDA siekė 1,5 mln. eurų ir, lyginant su 2019 m. trimis ketvirčiais, išaugo 2,7 karto. Grynasis pelnas šiuo laikotarpiu buvo 0,8 mln. eurų, kai pernai per tą patį laikotarpį buvo patirta 0,3 mln. eurų grynojo nuostolio.

„Novian“ grupės bendrovėse Baltijos šalyse, Norvegijoje ir Moldovoje dirba apie 180 specialistų. Iš viso „Novian“ įmonės per šių metų tris ketvirčius gavo pajamų 30 pasaulio šalių. „Novian“ įmonių grupė priklauso investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovei „INVL Technology“.

