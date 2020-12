Dublin, Irlande et Paris, France – 17 décembre 2020 – Atos annonce aujourd'hui que le Centre irlandais pour le Calcul Intensif (ICHEC) va s’équiper de la première Atos QLM E , une version accélérée par GPU de son offre Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM), le simulateur quantique commercialisé le plus performant au monde.

L’Atos QLM E sera intégrée au supercalculateur national irlandais « Kay » et équipée d’un large éventail d'outils de programmation de logiciels quantiques. En tant qu’environnement hybride mêlant HPC et informatique quantique, la plateforme intégrée Kay-Atos QLM E sera utilisée par ICHEC dans le cadre de l’ initiative Quantum Programming Ireland (QPI) pour mener des activités de R&D et de développement des compétences au niveau national dans le domaine des technologies quantiques. Elle servira également à d'autres organisations irlandaises dans les domaines public, privé et académique.

Offrant jusqu’à 12 fois plus de puissance de calcul que l’Atos QLM classique, l’Atos QLM E fait également partie intégrante du projet NEASQC , une initiative européenne de pointe dans le domaine de l’informatique quantique, disposant d’un budget d’un milliard d'euros. Le projet NEASQC est coordonné par Atos et compte 12 partenaires, dont l’Irlande aux côtés d’entreprises et laboratoires de recherche européens.

Une fois la livraison de l’Atos QLM E effectuée, Atos assurera un programme de formation accéléré et continuera à améliorer le système tout au long de sa durée de vie afin de garantir des performances optimales continues dans cette discipline en pleine évolution qu'est l'informatique quantique.

Prof. Jean-Christophe ‘JC’ Desplat, Directeur d’ICHEC a dit : « En tant qu’autorité irlandaise en matière de calcul intensif, ICHEC s’est fixé pour mission d’utiliser la puissance des nouvelles technologies pour résoudre certains des plus grands défis auxquels sont confrontés le secteur public, les entreprises et le monde académique. En collaboration avec un certain nombre de partenaires en Europe, nous sommes impatients d'utiliser l’Atos QLM E pour accélérer la R&D autour d’un certain nombre de cas d’usage quantiques à des fins scientifiques et industrielles et pour soutenir les percées scientifiques dans le domaine du calcul haute performance ».

Agnès Boudot, Senior Vice-Présidente, Responsable des activités HPC & Quantum chez Atos, explique : « Ce partenariat marque le premier déploiement de l’Atos QLM E au niveau mondial et une étape importante de notre programme Atos Quantum. Nous nous réjouissons de soutenir ICHEC dans son aventure quantique, en l'aidant à explorer avec ses utilisateurs le gigantesque potentiel qu'offre cette technologie. La solution fournira un cadre national évolutif pour le portage d'applications hybrides, ainsi que pour la formation et le développement des compétences des chercheurs irlandais et des partenaires d’ICHEC dans toute l'Europe ».

L’Atos QLM E a été optimisée pour réduire considérablement la durée nécessaire à la simulation des algorithmes hybrides classiques-quantiques, ce qui permettra de progresser plus rapidement dans la recherche applicative.

Atos, un pionnier dans le domaine des algorithmes quantiques

En 2016, Atos a lancé « Atos Quantum », un programme ambitieux visant à anticiper l'avenir de l'informatique quantique. À la suite de cette initiative, Atos a été le premier acteur à proposer un module de simulation du bruit quantique au sein de son offre Atos QLM. L’Atos QLM est utilisée dans de nombreux pays, y compris en Autriche , Finlande , France , Allemagne , Inde , Italie, Pays-Bas, Sénégal, Royaume-Uni , Etats-Unis et Japon , stimulant ainsi les grands programmes de recherche dans divers secteurs, notamment l’industrie et l’ énergie . Atos a récemment présenté Q-score , la première unité de mesure de performance quantique universelle, applicable à tous les processeurs quantiques programmables.

