Paris, le 11 janvier 2021

Au titre du contrat de liquidité confié par LVMH à Oddo BHF SCA, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

38 000 titres

36 322 943,15 euros en espèces

Au cours du second semestre 2020, les opérations suivantes ont été réalisées dans le cadre du contrat de liquidité LVMH :

2 269 transactions exécutées à l’achat, portant sur un volume total de 242 661 titres et un montant total de 100 773 217,00 euros

2 284 transactions exécutées à la vente, portant sur un volume total de 239 661 titres et un montant total de 99 656 590,20 euros

Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat qui a été mis en œuvre au cours du premier semestre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

40 000 titres

32 476 235,80 euros en espèces

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Total 2 269 242 661 100 773 217,00 Total 2 284 239 661 99 656 590,20 01/07/2020 61 3 000 1 161 100,00 01/07/2020 68 4 000 1 561 602,15 03/07/2020 62 3 000 1 189 400,00 02/07/2020 14 3 000 1 197 150,00 07/07/2020 6 500 199 000,00 06/07/2020 44 1 000 402 122,15 08/07/2020 15 1 000 399 800,00 07/07/2020 10 500 201 425,00 09/07/2020 2 500 199 575,00 09/07/2020 15 500 201 059,40 10/07/2020 4 500 197 525,00 13/07/2020 26 1 500 607 500,00 13/07/2020 9 500 200 500,00 14/07/2020 45 3 500 1 414 635,10 14/07/2020 57 3 500 1 402 050,00 15/07/2020 47 2 000 827 424,55 16/07/2020 27 1 500 610 775,00 16/07/2020 15 500 205 500,00 20/07/2020 24 1 500 609 500,00 17/07/2020 18 1 000 411 500,00 21/07/2020 21 1 500 616 893,45 21/07/2020 18 1 000 415 775,00 22/07/2020 43 1 500 609 701,30 23/07/2020 17 500 203 250,00 23/07/2020 30 500 201 487,00 24/07/2020 42 1 000 398 406,55 24/07/2020 42 2 000 792 550,00 27/07/2020 20 1 500 606 060,00 27/07/2020 16 1 000 401 800,00 31/07/2020 13 2 000 752 000,00 28/07/2020 55 15 000 5 775 300,00 03/08/2020 44 6 500 2 425 251,60 30/07/2020 200 11 000 4 150 885,25 04/08/2020 27 2 000 748 700,00 31/07/2020 9 6 000 2 212 300,00 05/08/2020 1 1 000 375 000,00 04/08/2020 3 1 000 369 600,00 06/08/2020 15 4 000 1 495 500,00 06/08/2020 22 3 000 1 116 600,00 07/08/2020 6 1 000 374 000,00 07/08/2020 5 1 000 372 000,00 10/08/2020 9 2 000 751 000,00 10/08/2020 21 4 000 1 488 500,00 11/08/2020 80 14 000 5 311 700,00 13/08/2020 1 1 000 391 200,00 12/08/2020 40 6 000 2 332 603,40 14/08/2020 14 3 000 1 162 000,00 13/08/2020 2 1 000 393 000,00 17/08/2020 8 1 000 386 500,00 17/08/2020 7 1 000 391 000,00 18/08/2020 9 2 000 768 500,00 18/08/2020 26 2 000 776 050,00 19/08/2020 6 1 000 383 300,00 19/08/2020 20 4 000 1 547 200,00 20/08/2020 38 4 000 1 525 350,00 20/08/2020 22 4 000 1 533 100,00 21/08/2020 2 1 000 381 500,00 21/08/2020 2 1 000 386 000,00 26/08/2020 7 1 000 393 500,00 24/08/2020 69 3 000 1 177 502,50 27/08/2020 25 2 000 798 750,00 25/08/2020 19 3 000 1 198 000,00 28/08/2020 49 3 000 1 188 500,00 26/08/2020 24 2 000 802 600,00 31/08/2020 55 5 000 1 971 100,00 27/08/2020 35 2 000 802 000,00 01/09/2020 11 1 000 392 800,00 31/08/2020 29 2 000 800 500,00 03/09/2020 2 1 000 411 000,00 01/09/2020 47 3 000 1 190 500,00 04/09/2020 24 4 000 1 613 000,00 02/09/2020 85 5 000 2 023 400,00 08/09/2020 20 5 000 2 010 000,00 03/09/2020 6 1 000 415 500,00 09/09/2020 12 4 000 1 605 000,00 04/09/2020 16 2 000 814 200,00 10/09/2020 30 2 000 798 000,00 07/09/2020 7 2 000 816 000,00 16/09/2020 6 1 000 423 000,00 08/09/2020 18 4 000 1 618 800,00 17/09/2020 27 2 087 877 540,00 09/09/2020 43 4 000 1 623 001,50 18/09/2020 58 5 000 2 079 182,05 10/09/2020 72 3 000 1 207 150,00 21/09/2020 122 15 000 6 027 694,40 11/09/2020 48 4 000 1 655 917,60 22/09/2020 8 2 000 786 500,00 15/09/2020 5 1 000 424 000,00 24/09/2020 29 1 215 479 345,00 16/09/2020 1 1 000 426 150,00 25/09/2020 53 5 000 1 988 448,50 17/09/2020 6 1 087 460 540,00 30/09/2020 38 6 000 2 415 000,00 18/09/2020 2 1 000 419 500,00 02/10/2020 33 3 751 1 513 102,00 23/09/2020 21 6 000 2 392 102,45 06/10/2020 11 2 000 820 000,00 24/09/2020 65 3 215 1 290 179,75 07/10/2020 16 4 000 1 644 000,00 25/09/2020 18 2 000 799 576,75 08/10/2020 47 2 000 814 321,60 28/09/2020 63 3 000 1 212 102,75 13/10/2020 5 1 000 414 500,00 29/09/2020 1 1 000 409 000,00 14/10/2020 20 4 000 1 650 500,00 30/09/2020 1 1 000 409 000,00 15/10/2020 107 9 000 3 632 650,00 01/10/2020 33 6 000 2 443 800,00 19/10/2020 9 1 000 433 000,00 02/10/2020 23 3 000 1 220 000,00 20/10/2020 1 1 000 430 200,00 05/10/2020 14 2 751 1 133 436,50 21/10/2020 15 3 000 1 275 000,00 06/10/2020 24 2 000 824 250,00 22/10/2020 18 3 000 1 264 800,00 07/10/2020 11 3 000 1 245 000,00 23/10/2020 10 1 000 423 500,00 09/10/2020 3 1 000 411 000,00 26/10/2020 37 3 000 1 268 350,00 12/10/2020 4 2 000 831 000,00 27/10/2020 35 4 000 1 667 500,00 13/10/2020 18 1 000 416 500,00 28/10/2020 80 11 000 4 453 600,00 16/10/2020 161 10 000 4 278 459,55 29/10/2020 8 2 000 798 500,00 19/10/2020 5 1 000 437 000,00 30/10/2020 2 1 000 397 550,00 21/10/2020 3 3 000 1 285 000,00 02/11/2020 2 1 000 400 000,00 22/10/2020 21 4 000 1 709 023,50 06/11/2020 11 500 216 500,00 23/10/2020 4 1 000 427 000,00 12/11/2020 21 3 000 1 430 350,00 26/10/2020 3 1 000 425 500,00 13/11/2020 2 1 000 469 000,00 27/10/2020 42 4 000 1 678 207,65 17/11/2020 16 1 000 473 600,00 29/10/2020 6 3 000 1 214 150,00 23/11/2020 5 2 000 987 000,00 30/10/2020 11 2 000 807 000,00 24/11/2020 2 1 000 489 000,00 02/11/2020 38 6 000 2 435 000,00 25/11/2020 2 1 000 494 200,00 03/11/2020 24 6 000 2 456 450,00 30/11/2020 16 8 000 3 879 450,00 04/11/2020 22 5 000 2 079 500,00 04/12/2020 35 3 000 1 475 000,00 05/11/2020 35 2 500 1 082 900,00 07/12/2020 16 2 000 975 900,00 09/11/2020 51 3 000 1 360 459,15 08/12/2020 3 2 000 982 200,00 10/11/2020 27 500 237 881,75 11/12/2020 2 1 000 497 000,00 11/11/2020 41 2 000 971 959,50 15/12/2020 8 2 000 1 019 200,00 16/11/2020 7 2 000 954 050,00 16/12/2020 12 2 108 1 066 540,00 17/11/2020 26 1 000 475 300,00 17/12/2020 14 2 000 1 008 900,00 18/11/2020 17 3 500 1 692 225,00 18/12/2020 23 1 000 499 000,00 20/11/2020 6 1 000 493 000,00 21/12/2020 49 3 500 1 711 875,00 23/11/2020 1 1 000 497 000,00 23/12/2020 103 3 500 1 734 200,00 24/11/2020 5 1 000 493 000,00 24/12/2020 61 2 000 989 926,45 30/11/2020 11 2 000 991 300,00 30/12/2020 19 2 000 1 026 500,00 01/12/2020 33 6 000 2 954 000,00 31/12/2020 5 1 000 513 250,00 02/12/2020 15 1 000 497 500,00 03/12/2020 16 522 260 160,70 04/12/2020 10 1 000 493 750,00 07/12/2020 16 2 000 983 550,00 08/12/2020 9 2 478 1 228 898,70 10/12/2020 2 1 000 500 000,00 11/12/2020 16 2 000 1 001 600,00 14/12/2020 34 1 000 505 500,00 15/12/2020 1 1 000 515 000,00 16/12/2020 12 1 108 567 540,00 17/12/2020 9 1 000 510 000,00





LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins & Spiritueux au travers notamment des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot Ponsardin, Krug, Ruinart, Mercier, Château d’Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de Mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Cape Mentelle, Newton, Bodega Numanthia, Ao Yun et Château du Galoupet. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Christian Dior Couture, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, RIMOWA, Patou et Fenty. LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques avec les marques Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna et Maison Francis Kurkdjian. Le groupe d’activités Montres & Joaillerie est constitué des marques Bvlgari, Tiffany & Co., TAG Heuer, Chaumet, Dior Montres, Zenith, Fred et Hublot. LVMH est également actif dans la distribution sélective ainsi que d’autres activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos, Cova, Le Jardin d’Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond et les hôtels Cheval Blanc.

