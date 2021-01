Silkeborg IF Invest A/S

January 21, 2021 09:09 ET

January 21, 2021 09:09 ET

Nasdaq Copenhagen

Silkeborg, den 21. januar 2021

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 / 2021





Vedr.: Opjustering af forventninger til årets resultat 2020.

Selskabet har konstateret dels en bedre forretningsmæssig udvikling i 4. kvartal 2020 end forventet for alle selskabets dattervirksomheder og dels afklaring af en række af statens hjælpepakker, hhv. ”lønkompensation”, ”kompensation for faste omkostninger” og ”kompensationsordning for arrangører”, knyttet til COVID-19.

Med baggrund heri opjusteres selskabets resultat forventninger for regnskabsåret 2020 således til et resultat før evt. dagsværdiregulering af investeringsejendomme og før skat i intervallet +22 mio. kr. til +24 mio. kr., mod tidligere et resultat i intervallet +15 til +20 mio. kr.

Der er i resultatforventningen fortsat en usikkerhed i forhold til rækkevidden af COVID-19, idet de enkelte kompensationsansøgninger endnu ikke er færdigbehandlet af Erhvervsstyrelsen.





Forventninger til 2021

Selskabets resultat forventninger til regnskabsåret 2021 vil blive meldt ud i forbindelse med offentliggørelse af selskabets Årsrapport 2020 den 19. marts 2021.





Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst rettet til undertegnede.





Med venlig hilsen

Silkeborg IF Invest A/S

Kent Madsen Claus Christensen

Adm. direktør Økonomidirektør

Vedhæftet fil