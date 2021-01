Quadient revoit à la hausse ses perspectives 2020

Paris, le 21 janvier 2021

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, revoit à la hausse ses perspectives pour l’exercice 2020 (clôture des comptes au 31 janvier 2021).

Malgré l’impact de la crise de COVID-19 qui perdure, et l’exercice 2020 ne s’étant pas encore achevé, le niveau d’activité de Quadient durant le quatrième trimestre se révèle meilleur qu’attendu. Cela confirme l’amélioration de la tendance commerciale enregistrée au troisième trimestre, principalement soutenue par la croissance plus forte du chiffre d’affaires de l’activité Parcel Locker Solutions, impactant positivement la croissance organique du Groupe. De plus, la génération de flux de trésorerie a été bien plus forte qu’attendu.

En conséquence, Quadient prévoit pour l’exercice 20201 :

Baisse organique du chiffre d’affaires d’environ 8% par rapport à 2019 (vs. environ 9% précédemment indiqué) ;

EBIT courant 2 compris entre 140 millions d’euros et 145 millions d’euros 3 (inchangé) ;

compris entre 140 millions d’euros et 145 millions d’euros (inchangé) ; Flux de trésorerie4 supérieurs à 130 millions d’euros3 (vs. supérieurs à 100 millions d’euros précédemment indiqué).

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, déclare : « Nous sommes très satisfaits que nos chiffres les plus récents pour le quatrième trimestre 2020 confirment le fort rebond de la tendance de chiffre d’affaires enregistré au troisième trimestre, malgré la résurgence de la pandémie de COVID-19 et son impact économique. La révision à la hausse de nos perspectives reflète principalement la croissance plus forte du chiffre d’affaires de l’activité Parcel Locker Solutions, ce qui démontre la pertinence des solutions de consignes automatiques connectées pour les distributeurs, les transporteurs et les copropriétés, la croissance des achats en ligne favorisant la demande des clients pour des solutions pratiques, efficaces et sûres afin de récupérer leurs colis. De plus, la poursuite de nos efforts pour adapter nos dépenses opérationnelles et donner la priorité à nos investissements de croissance ont contribué à une génération de flux de trésorerie plus importante qu’anticipé initialement. »

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur https://invest.quadient.com .

Calendrier Financier

10 février 2021 : Education session sur Parcel Locker Solutions (détails publiés prochainement) ;

: (détails publiés prochainement) ; 30 mars 2021 : Résultats 2020 et Capital Markets Day.

1 Les indications données à l’horizon 2022 dans le cadre du plan « Back to Growth » restent suspendues.

2 Résultat opérationnel courant avant charges liées aux acquisitions.

3 Sur la base des taux de change moyens du S1 2020.

4 Flux de trésorerie après investissements







