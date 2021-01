(Oslo, 27. januar, 2021) Statkraft, Europas største fornybarprodusent, Aker Offshore Wind og Aker Horizons har signert en samarbeidsavtale for å utforske prosjektmuligheter for havvind i Norge.



Selskapene vil forene sine sterke og komplementære ferdigheter og ekspertise for sammen å utforske mulighetene for å utvikle, drifte og levere kraft fra kommersielle fullskala havvindparker i Norge. Norske myndigheter annonserte i fjor at de ville åpne for søknader om utvikling av havvind på to områder i Nordsjøen, nærmere bestemt Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Samarbeidspartnerne vil utforske muligheten for bunnfast havvind på Sørlige Nordsjø II (SN2), hvor selskapene vil etablere en felles prosjektgruppe, 50/50 delt mellom Aker Offshore Wind og Statkraft for felles utarbeidelse og innlevering av melding, samt videre utvikling av prosjektet.

Statkrafts ambisjon er å bli et verdensledende selskap innen fornybar energi og har som ledd i dette satset betydelig på utbygging av sol- og vindkraft. Basert på denne erfaringen ser selskapet nå en mulighet til å utforske muligheter for havvind i Norge sammen med Aker Offshore Wind og Aker Horizons. Muligheten er drevet av fallende investeringskostnader, samt lokaliseringen av “SN2” -prosjektet som gjør det mulig å eksportere kraften som produseres til Europa og behovet for elektrifiseringen av norske olje- og gassinstallasjoner.



- Gjennom samarbeidet med Aker Horizons og Aker Offshore Wind vil vi utforske en mulighet for verdiskaping i Norge. Vi har bred erfaring fra utvikling og drift av vindkraft på land og har tidligere vært engasjert i havvind i Storbritannia. Sterk vekst, fallende teknologikostnader og flere typer aktører indikerer at havvind vil ta en større rolle i Europa. Vi ser derfor samarbeidet med Aker som en mulighet for betydelig verdiskaping og bidrag til å fremskynde Europas grønne omstilling, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.



- Statkraft har over 100 års erfaring innen vannkraft. Samarbeidet mellom Europas største leverandør av fornybar energi og Aker med 180 år som industriutvikler og betydelig erfaring fra norsk sokkel, har potensial til å redefinere Norges posisjon som energinasjon. Med utgangspunkt i en verdensledende offshore- og leverandørindustri har vi byggesteinene og kompetansen som skal til for å gå i front i den grønne energiomstillingen. Vi ser frem til å samarbeide med Statkraft for ytterligere å utvikle norsk havvindnæring, redusere utslipp og skape nye arbeidsplasser, sier Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker ASA og styreleder i Aker Horizons.



