Résultats annuels 2020

Adaptation rapide à la crise sanitaire

Très bonnes performances de l’activité Home Digital Life. HF Company pleinement inscrit dans la transformation digitale de l’économie

Poursuite de l’amélioration des résultats (hors dépréciation des goodwills)

EBITDA en croissance et résultat net à l’équilibre au 2ème semestre

Retour aux bénéfices en 2021 et reprise de la politique de distribution de dividende habituelle au titre de l’exercice 2020

M€* 2020 2019 Chiffre d’affaires 29.1 32.2 EBITDA** 1.3 0.7 Résultat opérationnel courant -0.6 -1.4 Charges non courantes *** -7.9 -0.3 Résultat opérationnel -8.4 -1.7 Autres Opérations +0.4 +0.6 Résultat net part du Groupe -8.0 -1.1

* Comptes consolidés du 31 décembre 2020 non audités

** EBITDA : résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et autres produits et charges opérationnelles

*** Charges non courantes : 7.9 M€ de dépréciation du goodwill résiduel de LEA Networks et Vector ont été enregistrés au 30 juin 2020 et la liquidation de Linia Polska au 31/12. Corrigé de ces éléments, le résultat opérationnel s’établit à – 0.5 M€.

En 2020, HF Company a démontré la pertinence de sa stratégie de ventes multicanal et sa capacité d’adaptation à la crise sanitaire. Le repositionnement et les efforts de réduction de coûts engagés depuis deux ans ont permis au Groupe de retrouver rapidement une dynamique favorable en termes d’activité au sein de son pôle Home Digital Life et d’enregistrer une nouvelle amélioration de sa rentabilité opérationnelle hors dépréciation du goodwill résiduel de LEA. HF Company est ainsi parfaitement positionné pour tirer profit de la transformation digitale de l’économie.

Chiffre d’affaires en repli mais solide croissance du pôle Home Digital Life

Le chiffre d'affaires du Groupe HF Company s’est établi à 29.1 M€, contre 32.2 M€ M€ en 2019, en baisse de 9,5%.

Après un premier semestre en retrait sous l’effet de la fermeture des principaux canaux de distribution du Groupe (BtoB / BtoBtoC), HF Company a su s’adapter pour retrouver un niveau d’activité égal à 2019 dès le troisième trimestre, confirmé au quatrième trimestre. En rythme séquentiel, le chiffre d’affaires trimestriel a progressé chaque trimestre, confirmant le caractère durable de cette reprise. HF Company a en particulier bénéficié du développement de ses ventes web, qui ont une nouvelle fois enregistré une forte progression de 25 % en 2020 et représentent désormais 15% des ventes totales du Groupe. Ces ventes auront été multipliées par 2 en trois ans.

Par activité, le pôle Home Digital Life a réalisé une croissance de 5,5% sur l’exercice et démontre une nouvelle fois sa capacité de résilience. Toutes les gammes de produits sont en croissance. Le bon positionnement de son offre, la qualité de ses services logistiques et la proximité avec ses clients distributeurs ont permis un redressement de ses ventes dès le deuxième trimestre, qui s’est fortement amplifié tout au long de l’année avec la signature de plusieurs nouveaux référencements. L’activité HDL a ainsi crû de 25% au T3 et de 14% au T4. L’activité Digital Broadband, en baisse de 59,7%, reste pénalisée par le report des déploiements chez les opérateurs télécoms depuis le début de la crise sanitaire. Le pôle Industrie a réalisé son carnet de commandes et est à l’arrêt depuis le mois de juillet, sans visibilité sur les prochains mois.

Poursuite de l’amélioration des résultats entamée depuis 18 mois. EBITDA en croissance. Retour à l’équilibre en termes de résultat net au deuxième semestre.

Malgré un chiffre d’affaires en retrait, HF Company a continué à améliorer ses résultats grâce au maintien de sa discipline et au bénéfice des mesures mises en œuvre depuis deux ans en termes de réduction des coûts.

La marge commerciale est en hausse de 2 points, à 39.2%. Les frais de personnel sont en baisse de 13%. L’EBITDA du Groupe ressort en croissance, à 1.3 M€ contre 0.7 M€ en 2019.

Le résultat opérationnel courant est également en amélioration, à -0.5 M€.

Le résultat net part du groupe ressort à - 8.0 M€ mais il intègre la dépréciation du goodwill résiduel de LEA et de Vector à hauteur de 8.5 M€ enregistrée au premier semestre. Hors dépréciation du goodwill, et liquidation de Linia Polska le résultat net part du groupe s’établit à -0.1 M€ et positif de 0.6 M€ au 2e semestre

Situation bilancielle toujours très solide, avec une trésorerie nette de dette de 16 M€



Au cours de l’exercice 2020, HF Company a maintenu sa stricte discipline en termes de gestion du cash. La forte maîtrise des coûts, le contrôle des investissements et le maintien d’une gestion très serrée du Besoin en Fonds de Roulement ont permis de conserver une situation financière très solide.

Sur l’exercice 2020, HF Company aura dégagé un Free Cash Flow positif de 3.4 M€.

Le Groupe a par ailleurs obtenu un prêt garanti par l’Etat de 3 M€ auprès de ses banques partenaires.

HF Company dispose ainsi à fin 2020, d’une trésorerie nette de 16 M€, soit 5 € par action. Les capitaux propres s’élèvent à 32 M€, soit 10 € par action.





Perspectives 2021 : Poursuite de l’amélioration des résultats. Objectif d’un retour à un résultat net positif. Au regard de ces bonnes perspectives, reprise d’une politique de distribution habituelle au titre de l’exercice 2020.

Sous réserve que la situation sanitaire ne se dégrade pas fortement, le bon positionnement en termes d’offre produits, le succès de la stratégie de ventes multicanal du Groupe et le bénéfice des efforts de réduction de coûts engagés depuis 2 ans, devraient permettre au Groupe HF Company de poursuivre l’amélioration de ses résultats en 2021 et de rétablir sa politique de distribution habituelle au titre de l’exercice 2020.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre, le 19 avril 2021 après Bourse

À propos d’HF Company : HF Company est un intégrateur de solutions technologiques dans l’univers de la maison connectée. Le Groupe est également leader mondial des solutions Broadband. HF Company est coté sur Euronext (compartiment C), labellisé entreprise innovante par Bpifrance (n°3723929/1) et éligible au PEA PME selon les critères définis par le décret du 4 mars 2014.

