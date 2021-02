Selskabsmeddelelse nr. 3/2021

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i NNIT A/S

Den ordinære generalforsamling i NNIT A/S afholdes:

Onsdag, den 10. marts 2021 kl. 14.00 til 16.00

som et elektronisk møde uden mulighed for fysisk fremmøde.

Indkaldelse til generalforsamlingen, inklusive Bilag A: Kandidater på (gen)valg til bestyrelsen og Bilag B: Vedlagspolitik, er vedhæftet

Foreslåede ændringer i bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen foreslår genvalg af Anne Broeng, Carsten Dilling, Peter Haahr, Christian Kanstrup, Eivind Kolding og Caroline Serfass til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår endvidere genvalg af Carsten Dilling som formand for bestyrelsen, og genvalg af Peter Haahr som næstformand for bestyrelsen.

Henvendelse

Investor relations:

Jens Blüitgen Binger

Head of Investor Relations & Treasury

Tel: +45 3079 9222

jblb@nnit.com

Medier:

Tina Joanne Hindsbo

Media Relations Manager

Tel: +45 3077 9578

tnjh@nnit.com

NNIT-gruppen servicerer verden med en lang række it- og rådgivningsydelser i alle led af forsyningskæden; på de indre linjer i virksomhederne, i produktionen, og i salg og levering til kunder. Vi er specialister i at it-understøtte verdens mest regulerede brancher med strenge krav til proces, kvalitetsstyring, datahåndtering og dokumentation – og i at guide dem på deres digitale rejse.

Gruppen består af moder- og driftsselskabet NNIT A/S samt datterselskaberne Valience, SCALES og Excellis Health Solutions, der tilsammen beskæftiger over 3.000 medarbejdere, primært i Europa, Asien og USA. I Danmark, hvor NNIT-gruppen har sit hovedsæde, er vi et af de førende it-konsulenthuse med kunder inden for både den private og offentlige sektor på tværs af brancher. I resten af Europa, USA og Asien fokuserer vi udelukkende på virksomheder inden for life sciences.

